Un premier cas de grippe aviaire détecté dans un élevage en Estrie

Dès qu'ils en ont eu la confirmation que la maladie avait touché leur élevage, l'entreprise a mis le site en quarantaine et a immédiatement communiqué avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui supervise les activités sur place , peut-on lire dans un communiqué rendu public en début d'après-midi mercredi.

L'entreprise indique également que, par précaution, son site d'élevage de Knowlton est aussi mis en quarantaine.

La direction de Canards du Lac Brome soutient qu'elle collabore de près avec les spécialistes de l'ACIA et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de lutter contre la maladie et endiguer rapidement les risques de propagation .

Aussi, l'entreprise assure que des mesures de biosécurité rigoureuses ont été mises en place, comme le nettoyage et la désinfection d'équipements, de chaussures et de pneus des véhicules, le tout sous la supervision du personnel de l'ACIA .

En début de semaine, l'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA avant annoncé que la grippe aviaire avait frayé son chemin jusqu'à un élevage de volailles du Québec sans toutefois préciser lequel.

L'ACIA avait indiqué que l'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire , touche plusieurs oiseaux destinés à la consommation – les poulets, les dindes, les cailles et les pintades notamment –, les oiseaux de compagnie et les oiseaux sauvages.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA indique qu'aucun remède n'existe contre cette maladie et que le taux de mortalité des oiseaux atteints de la maladie est élevé. Déjà, plus de 260 000 oiseaux sont soit morts ou ont été euthanasiés au pays, a-t-on précisé.