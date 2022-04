La météo a compliqué le déneigement cet hiver à Québec

Les températures plus froides que la moyenne et les nombreux cocktails météo qu’on a connus cet hiver ont compliqué le travail des équipes de déneigement de la Ville de Québec.

Selon les données recueillies par l’administration municipale, les températures ont été majoritairement sous la moyenne. Des précipitations importantes ont aussi eu lieu en février et en mars.

Avec le froid, la neige n’a pas autant fondu qu’à l’habitude. La neige n'a pas fondu non plus à la fin de l'hiver. Ça a fait qu'on a eu de gros bancs de neige et moins de place sur les terrains pour déposer de la neige , explique le directeur de la Division de la gestion du déneigement de la Ville de Québec, Éric Grondin.

Québec sous le verglas , le lundi 6 décembre 2021. (Archives) Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Cocktails météo

Au 31 mars, Québec avait reçu 483 mm de précipitations, ce qui inclut la neige, la pluie et le verglas. Il y a eu aussi durant la même période, 22 cocktails météo.

Durant l’hiver 2019-2020, comparable à cet hiver côté quantité de précipitations, la Ville de Québec avait enregistré 13 cocktails météo.

Le plus mémorable est possiblement l’épisode de verglas du 11 décembre dernier. L’administration Marchand avait promis de faire les choses différemment et avait essuyé plusieurs critiques. Le dégagement des rues et trottoirs n’avait pas été aussi efficace qu’anticipé.

On a voulu sortir la journée du samedi pour maximiser l'entretien des trottoirs. Cependant, le cocktail météo qu'on a reçu ne s'est pas comporté comme les prévisions qu'on espérait. Il a été allongé dans sa durée , explique le vice-président du comité exécutif responsable de l’entretien des voies de circulation, Pierre-Luc Lachance.

Deux fois plus d'abrasifs

Les cocktails météo ont également eu une incidence sur les coûts du déneigement. La Ville a utilisé deux fois plus de tonnes de pierres abrasives que l’an dernier, soit plus de 25 000 tonnes, comparées à environ 12 500 l’an dernier. Même chose pour le chlorure de sodium, dont plus de 20 000 tonnes ont été épandues comparativement aux 14 000 tonnes de la saison précédente.

Si vous voyez que les rues ne sont pas propres, qu'il y a beaucoup de pierres et de sable, dites-vous qu'on a quand même contribué de façon importante. On en a beaucoup épandu durant la période hivernale , affirme Éric Grondin.

Un trottoir glacé à Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Pilon

Croque-glaces

Pour faire face aux caprices de la météo, l’administration municipale compte se doter d’ici l’hiver prochain de sept croque-glaces. Ces appareils seront installés devant les mini-chargeuses et serviront à déglacer les trottoirs les plus larges, surtout à l’extérieur des quartiers centraux.

Ce sont des pics qui ont un certain poids, qu'on dépose sur les trottoirs. On ne les utilisera pas sur les trottoirs où on épand du sel. Ça briserait le béton et la couche de glace est déjà réduite par le sel. Ça ne fait pas des miracles, mais ça rend la surface plus rugueuse , souligne Éric Grondin.

Un cycliste en hiver. (Archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Pistes cyclables

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, croit que la Ville aurait pu en faire davantage concernant le déneigement des pistes cyclables.

J’ai reçu de nombreux commentaires par rapport au déneigement des pistes cyclables, tant sur le manque d'interconnexion entre les pistes que sur la qualité du déneigement. Il faut faire mieux pour notre réseau cyclable hivernal , soutient-elle.

Pierre-Luc Lachance ne fait pas le même constat.