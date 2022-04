Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions à l’Ukraine

Dans un communiqué, M. Biden a indiqué que cette nouvelle tranche d'aide inclura des équipements très efficaces […] déjà livrés à l'Ukraine par les États-Unis, mais aussi de nouvelles capacités adaptées à l'assaut plus vaste que nous prévoyons de la Russie dans l'est de l'Ukraine .

J'ai assuré au président Zelensky que le peuple américain continuera à se tenir aux côtés du courageux peuple ukrainien dans sa lutte pour la liberté , a poursuivi M. Biden dans le communiqué, au terme d'un entretien téléphonique d'environ une heure avec le président Zelensky.

Au cours d'un point de presse, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a expliqué que l'ensemble de mesures annoncé mercredi était conçu pour répondre aux besoins urgents des Ukrainiens dans les combats d'aujourd'hui .

Cette nouvelle tranche d'aide inclut entre autres 18 obusiers Howitzer et 40 000 cartouches d'artillerie, 11 hélicoptères Mi-17, 500 missiles antichars Javelin, 300 drones kamikazes Switchblade, ainsi que de l'équipement de protection contre des armes chiniques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

Washington a été le plus grand fournisseur de l'aide militaire internationale reçue par Kiev depuis l'automne dernier.

Selon une liste publiée la semaine dernière par la Maison-Blanche, les États-Unis ont jusqu'ici livré ou promis à l'Ukraine 1400 systèmes antiaériens Stinger, 5000 Javelin, 7000 armes antichars d'un autre modèle, plusieurs centaines de drones Switchblade, 7000 fusils d'assaut, 50 millions de balles et munitions diverses, 45 000 lots de gilets pare-balles et casques, des roquettes à guidage laser, des drones Puma, des radars anti-artillerie et anti-drones, des blindés légers, des systèmes de communication sécurisée et des protections anti-mines.

Plus tôt dans la journée, l'Union européenne (UE) a pour sa part approuvé une aide militaire supplémentaire équivalant à quelque 684 millions de dollars canadiens. Au total, l'Union européenne UE a alloué 2 milliards de dollars d'aide pour aider Kiev à se défendre contre les forces russes.

La semaine dernière, la Slovaquie a accepté d'envoyer à l'Ukraine un système de défense aérienne S-300 de l'ère soviétique après que Washington eut acquiescé à sa demande de positionner un système Patriot, de conception américaine et plus moderne, en Slovaquie.

Moscou sert une mise en garde

Dans une entrevue à l'agence de presse russe TASS, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a réitéré les mises en garde de Moscou envers les Américains et aux autres Occidentaux dont les véhicules achemineront des armes en Ukraine.

« Nous avertissons que nous considérerons les transports d'armes des États-Unis et de l'OTAN à travers le territoire ukrainien comme des cibles militaires légales. » — Une citation de Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères