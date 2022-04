Un suspect arrêté en lien avec la fusillade du métro de New York

Soulagement à New York : l'homme recherché en lien avec la fusillade ayant fait de nombreux blessés, mardi matin, à Brooklyn, a été arrêtée et devra comparaître en cour fédérale pour terrorisme.

La nouvelle a été confirmée mercredi après-midi lors d'une conférence de presse à laquelle participaient notamment le maire de New York, l'ex-policier Eric Adams, et le procureur en chef du Eastern District de New York, Breon Peace.

Frank R. James, 62 ans, a été intercepté mercredi dans l'East Village de Manhattan au terme d'une intense chasse à l'homme. Les autorités l'ont localisé à la suite d'un signalement à la police sur ses allées et venues alléguées. Le suspect a aussitôt été envoyé en détention dans un poste de quartier.

Le sexagénaire est soupçonné d'avoir ouvert le feu et semé le chaos dans le métro, mardi matin, faisant au moins 29 blessés, dont 10 par balle. La scène s'est jouée dans un train de la ligne N, au niveau de la station 36th street , dans le sud de Brooklyn. Toutes les personnes blessées mardi devraient survivre, selon les autorités.

Nous l'avons eu , s'est réjoui le maire Adams en conférence de presse, ajoutant qu'il entendait protéger les gens de cette ville et appréhender ceux qui croient pouvoir semer la terreur les New-Yorkais de tous les jours .

Des motifs à éclaircir

Les enquêteurs avaient annoncé être à la recherche de Frank R. James mardi après-midi, après avoir trouvé une camionnette ayant pu être utilisée avant le crime.

Le suspect a des antécédents criminels et a déjà été arrêté neuf fois dans les années 1990.

Les motivations du tireur restent à déteriner.

Les autorités affirment toutefois avoir trouvé sur le web des vidéos dans lesquelles le suspect se livre à de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, dans lesquelles il évoque les questions raciales, l'insécurité à New York – notamment dans le métro – et s'en prend aux personnes homosexuelles et au maire Eric Adams.

L'homme avait une page YouTube, baptisée prophetoftruth88 (prophète de vérité). Celle-ci a toutefois été supprimée mercredi matin pour violation des règles communautaires du site.

La vie a repris dans le métro, au lendemain de la fusillade qui a fait de nombreux blessés, mardi, à Broooklyn. Photo : Associated Press / John Minchillo

Nous allons continuer de resserrer le piège autour de lui et l'arrêter , avait promis dans la matinée Eric Adams, attendu au tournant sur le thème de la lutte contre la criminalité, lui qui en avait fait un thème de campagne pour être élu l'an dernier.

Mercredi, les New-Yorkais avaient reçu sur leur téléphone un message urgent leur demandant de livrer tout élément utile aux enquêteurs. Une récompense de 50 000 dollars américains avait été mise sur la table.

Plus de détails suivront.