Le 17 avril 1982, la reine Élisabeth II signe le document qui rapatrie la Constitution du Canada au pays. Cette nouvelle Loi fondamentale change considérablement le paysage légal et politique au Canada, comme le rappellent des reportages extraits de nos archives.

Un événement historique

« À 11 h 35 ce matin, exactement à l’heure et à la minute prévues au programme, la reine Élisabeth II signait donc, suivie du premier ministre Trudeau, du ministre de la Justice Jean Chrétien et du registraire général André Ouellet, le texte de proclamation de la nouvelle Constitution. » — Une citation de Rodrigue Bérubé, 17 avril 1982

Téléjournal, 17 avril 1982

En cette journée de proclamation d’une nouvelle Constitution canadienne, le Téléjournal, coanimé par Louise Arcand et Bernard Derome, s’était déplacé dans la capitale fédérale pour assister à l’événement historique.

Le correspondant parlementaire à Ottawa, Rodrigue Bérubé, décrit dans son compte-rendu le déroulement de la cérémonie de proclamation qui a lieu devant la foule rassemblée sur la colline du Parlement.

Élisabeth II, reine du Canada, signe la proclamation aussitôt imitée par le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau et plusieurs autres officiels fédéraux.

Dans son allocution, le premier ministre fédéral souligne l’importance de l’événement en concluant notamment que le Canada devient politiquement adulte.

Dans leurs allocutions respectives, la reine Élisabeth II et le premier ministre Trudeau constatent et regrettent l’absence de la province de Québec dans la nouvelle structure constitutionnelle canadienne.

Le premier ministre fédéral dit cependant ne pas douter, après avoir vécu le référendum de mai 1980 au Québec et le rejet de l’option souverainiste, de l’attachement des Québécois au Canada.

L'aboutissement d’un long processus historique

Cette proclamation est l’aboutissement d’un long processus historique.

Dès les années 1920, les parlementaires canadiens essaient de rapatrier la Loi fondamentale du Canada.

En juin 1971, on passe à un cheveu de trouver un terrain d’accord lors de la Conférence constitutionnelle de Victoria.

Mais le premier ministre québécois Robert Bourassa se voit obligé de refuser le compromis adopté durant cette rencontre.

Puis, le 5 novembre 1981, se déroule à Ottawa ce qu’on appelle communément la nuit des longs couteaux.

Le gouvernement fédéral et neuf provinces du Canada se dotaient d’une entente constitutionnelle sans le Québec.

C’est cette entente qui permet au premier ministre Pierre Elliott Trudeau de demander au Royaume-Uni que soit rapatriée la Constitution canadienne du Parlement de Londres.

Tel quel, 28 mars 1982 (extrait)

Dans cet extrait de l'émission Tel quel du 28 mars 1982 animé par Jean Larin, on découvre deux caractéristiques que posséderait la nouvelle Constitution canadienne..

La première caractéristique est que son processus d’adoption a été antidémocratique.

Lors de la rencontre du 5 novembre 1981, une majorité des premiers ministres provinciaux s’opposent à la suggestion de Pierre Elliott Trudeau de soumettre aux Canadiens l’idée d’une réforme constitutionnelle — notamment l’adoption d’une Charte canadienne des droits et libertés — par le biais d’un référendum.

Finalement, conclut Jean Larin, les politiciens canadiens de 1981 ne se sont pas plus souciés de l’opinion de la population que ceux du 19e siècle lorsqu’ils ont adopté l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, la première Constitution du Canada, à la Conférence de Charlottetown.

La deuxième caractéristique de la Constitution de 1982 est qu’elle modifierait fondamentalement la dynamique entre les peuples fondateurs du Canada.

C’est tout du moins l’opinion qu'exprime l’ancien député néo-démocrate canadien et professeur d’histoire à Toronto John Harney.

La Constitution rapatriée ne reconnaîtrait pas la dualité canadienne entre les peuples composant le Canada français et le Canada anglais qui pourtant existait depuis l’Acte constitutionnel de Québec de 1774, affirme celui-ci.

Le Québec, ajoute-t-il, n’en fait pas partie.

La Constitution de 1982 n’est finalement qu’un accord passé entre les gouvernements de neuf provinces et le fédéral conclut John Harney.

Opposition au Québec

L’absence de la province de Québec dans la Constitution canadienne de 1982 est une caractéristique très importante de cette dernière.

Le gouvernement du Québec, dirigé alors par le premier ministre René Lévesque et le Parti québécois, ont catégoriquement rejeté le document et le combat bec et ongles.

Téléjournal, 17 avril 1982

Les partisans de la souveraineté du Québec, rassemblés au sein du Parti québécois, organisent de grandes manifestations d’opposition, comme le rappelle le journaliste Daniel L’Heureux au Téléjournal du 17 avril 982 animé par Bernard Derome.

À Montréal, événement exceptionnel, la totalité du cabinet du premier ministre René Lévesque participe à la marche du Québec .

Plusieurs milliers de partisans du Parti québécois déambulent près du parc Jeanne-Mance pour dénoncer la nouvelle Constitution.

Cette Constitution, affirme un René Lévesque indigné, « s’est faite sans nous, contre nous, dans notre dos et ne nous appartient pas ».

L’appel du chef du Parti québécois à l’indépendance du Québec fait les délices d’une foule vendue à l’idée.

On entend aussi à travers les paroles du ministre de l’Agriculture du Québec Jean Garon, les prémisses de l’idée de la création d’un parti souverainiste bataillant sur la scène politique fédérale.

Cette idée sera concrétisée en 1990 par la fondation du Bloc québécois par Lucien Bouchard.

Quant à la province de Québec, elle n’a toujours pas accepté de signer la Constitution de 1982, 40 ans après son rapatriement.