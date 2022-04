Chaque fois que la protection de l'habitat du caribou forestier est débattue dans l'espace public, l'idée de scinder le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP n'est pas bien loin.

Alors que le fédéral menace d'intervenir au Québec faute d'actions concrètes de la province pour protéger l'habitat essentiel du caribou forestier, une incohérence entre les objectifs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP a de nouveau été dénoncée.

On a un sérieux problème de gouvernance environnementale au Québec, avec un ministère et un ministre qui sont à la fois responsable de protéger le caribou forestier, et à la fois responsable de promouvoir l'industrie forestière , a déclaré mardi Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) du Canada, section Québec.

Selon le biologiste, les décisions prises d'un côté défavorisent automatiquement l'autre mission du ministère.

Le caribou boréal est une victime du dysfonctionnement du MFFP, selon la SNAP Québec. (Archives) Photo : Autre banque d’images / Avec la gracieuseté de Brandon Pardy.

Afin de rompre cette contradiction entre les intérêts, l'industrie forestière et de la conservation de la faune, en particulier celle qui dépend des écosystèmes forestiers, M. Branchaud propose d'envoyer les Forêts au ministère des Ressources naturelles, puis la Faune et les Parcs au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

À savoir si cette refonte était porteuse pour le gouvernement, le cabinet du premier ministre n'a pas fermé la porte. C’est une option qui est étudiée , a répondu l'attaché de presse Ewan Sauves dans un courriel envoyé à Radio-Canada, sans en dire davantage. Chose certaine, a-t-il ajouté, aucune décision ne sera prise d'ici l'élection.

Le ministre Pierre Dufour a brièvement réagi, mais n'a pas commenté directement l'intention du gouvernement caquiste.

Pierre Dufour, ministre de la Forêts, de la Faune et des Parcs. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Je préfère me concentrer sur les responsabilités qui m'ont été confiées, soit la protection de nos forêts, de notre faune et de nos parcs, et de continuer à travailler à l'essor économique de nos régions , a-t-il exprimé. Ce n'est pas la première fois qu'est évoquée la possibilité de changer la vocation d'un ministère et certainement pas la dernière.

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec a préféré ne pas commenter.

Rapport de force

L'idée n'est pas nouvelle et émerge périodiquement dans l'actualité depuis la fondation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP en 2014, né d'une scission du défunt ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

C'est cependant la première fois qu'elle semble envisagée par un gouvernement.

En 2017, l'Action boréale menée par Henri Jacob réclamait la même chose au gouvernement libéral de Philippe Couillard. M. Jacob s'inquiétait de l'indépendance des biologistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP .

L'industrie forestière est favorisée au détriment de la faune dans les décisions du MFFP, selon plusieurs groupes écologistes. (Archives) Photo : Avec l'autorisation de Marie-Claude Brassard

Le titulaire du ministère à l'époque, Luc Blanchette, ne jugeait pas que c'était nécessaire. ll faut, au contraire, ce que j'appelle la conciliation des usages , disait-il à propos de la forêt.

Cette crainte d'un déséquilibre entre la foresterie et la faune au sein du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP est partagée par Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda–Témiscamingue. On revendique depuis mai dernier l'abolition du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP . [...] En ce moment, on gère la forêt du Québec comme une ressource naturelle donc, parfait, renvoyons ça à Ressources naturelles , a-t-elle rappelé en entrevue mercredi.

« La flore relève de l'Environnement mais pas la faune, alors que l'un ne va pas sans l'autre. » — Une citation de Émilise Lessard-Therrien, députée de Québec solidaire de Rouyn-Noranda–Témiscamingue

Émilise Lessard-Therrien plaide pour une scission du MFFP et de rapatriement de la Faune vers le ministère de l'Environnement. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Si la Faune et les Parcs étaient avec l'Environnement, elle croit que les intérêts de la protection des espèces seraient mieux servis. On va venir créer de vrais rapports de force entre les deux différents ministères.

Le ministre va jouer son rôle de défenseur à part entière, ça ne se passera pas entre ses deux oreilles la réflexion forêt versus faune. Là ça va être un ministère à part entière, et deux ministres qui pourront s'obstiner, mais ça ne se passera pas dans la tête du même ministre. Ça, je pense que ça peut faire toute la différence , a-t-elle assuré.

Des réserves

La scission du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP n'est cependant pas une solution miracle. Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, y voit une bonne idée à certains égards. Mais à son avis, la protection de la faune et de l'environnement, ça reste une question de volonté gouvernementale .

Mme Simard croit que tous les ministères doivent se concerter et prendre des décisions cohérentes les uns avec les autres. Que la Faune soit à l'Environnement ou dans l'actuel ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP , c'est la volonté politique qui ferait davantage la différence. Mme Simard rappelle que la Faune et l'Environnement ont déjà été réunis, sans nécessairement faire davantage une différence.

« Peu importe où on met la Faune, l'important c'est qu'il y ait une cohérence dans les décisions gouvernementales. » — Une citation de Alice-Anne Simard, directrice générale, Nature Québec

Elle concède tout de même qu'une synergie entre Environnement, responsable de la création d'aires protégées, et Faune, en charge des espèces menacées, peut donner des résultats.

Dans le cas du caribou, le temps presse , dit-elle et elle espère qu'une telle réflexion ne viendra pas ralentir la prise d'actions concrètes pour protéger son habitat.

La création d'aire protégée et la protection de la faune peuvent se réconcilier, selon Nature Québec, mais il faut aussi la participation des autres ministères à vocation économique, selon l'organisme. (Archives) Photo : Radio-Canada

Un ministère dédié?

L'ex-député péquiste et désormais représentant indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy, plaide de son côté pour un ministère uniquement dédié à la Faune.

L'ancien porte-parole du Parti québécois en matière de Forêts, Faune et Parcs croit que les secteurs de la chasse et de la pêche sont à l'étroit au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP , derrière la foresterie. On voit que le ministère de la Faune, à l'intérieur du ministère des Forêts, est considéré comme périphérique et a peu, ou pas d'emprise sur les grandes décisions , critique-t-il.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, a fait part de ses commentaires en conférence de presse à Québec. Photo : Radio-Canada

À son avis, la gestion du prélèvement faunique, mais aussi de la protection des espèces menacées, gagnerait à avoir sa propre entité.

M. Roy plaide également qu'avec plus de 1,3 million de Québécois qui s'adonnent à la chasse ou la pêche, des impacts économiques qui frôlent le milliard, un engouement marqué pour la nature depuis le début de la pandémie et un appétit pour avoir accès au territoire, plusieurs facteurs justifient la création d'un ministère de la Faune à part entière .

Le Gaspésien souhaite démocratiser les activités fauniques tout en protégeant notre patrimoine collectif .

Il parraine d'ailleurs une pétition en ce sens sur le site de l'Assemblée nationale.