Les coûts de la voie de contournement de Lac-Mégantic passent de 100 à 300 M$

Le projet évalué initialement à 133 millions de dollars ne tient plus la route. Le gouvernement fédéral a annoncé, dans son dernier budget, un montant de 237,2 millions de dollars qui représente uniquement sa part du financement.

Québec doit aussi y verser la sienne. À la base, le gouvernement fédéral devait payer 60 % de la facture de voie de contournement et Québec 40 %. Impossible toutefois de connaître à l'heure actuelle le montant global du projet de la voie de contournement, ni la part de Québec, car les parties sont encore en négociations.

« Nous n’avons pas terminé l’analyse globale des coûts. Il y a encore des études qui sont faites. Lorsque nous aurons la meilleure estimation du montant global, nous pourrons reprendre les discussions avec le gouvernement du Québec pour savoir comment les coûts seront partagés. » — Une citation de Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre fédérale de l'Agriculture

Marie-Claude Bibeau ne peut pas expliquer précisément d'où vient cette importante augmentation, mais elle rappelle que le coût est significativement plus élevé dû à la complexité technique et des choix de l’endroit où la voie va passer.

De son côté, le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabras, soutient que certains facteurs peuvent expliquer pourquoi le projet connaît une augmentation d'au moins 100 millions de dollars. La hausse des coûts des matériaux de construction et la main-d’œuvre sont prises en compte dans le financement de 237 millions de dollars annoncé dans le budget fédéral de 2022.

Coût total inconnu

Le député provincial de Mégantic, François Jacques, explique que Québec a déjà prévu injecter 66,5 millions de dollars pour la voie de contournement en se basant sur le projet initial. Les pourparlers se poursuivent avec le fédéral. Avant de pouvoir parler d’un montant, il faut connaître le coût total du projet. Une fois que Transport Canada et le Canadien Pacifique CP auront finalisé les coûts, nous allons voir quel montant sera investi [par Québec].

Si François Jacques ne veut pas s’avancer sur une date du début des travaux, il souhaite que le tout commence rapidement. La voie de contournement doit être réalisée le plus vite possible. Nos travaux sont terminés depuis septembre 2020 avec le rapport du BAPE. Maintenant, Transport Canada et le CP finalisent le projet.

Les travaux techniques de construction sont en cours. La députée Bibeau croit que les travaux de construction pourraient commencer dans le parc industriel de Lac-Mégantic. C'est un projet que l’on fait en collaboration avec le gouvernement du Québec. Il reste encore des analyses à faire , indique-t-elle.

« Le gouvernement fédéral est engagé à réaliser le projet de la voie de contournement le plus rapidement possible, et ce, dans le respect de la communauté. » — Une citation de Omar Alghabras, ministre fédéral des Transports

Même son de cloche du côté de la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, qui estime que le projet doit se réaliser bientôt parce que la sécurité et le bien-être n’ont pas de prix .

On veut que ça se fasse vite et bien, dans le respect de la population. Ce n’est pas facile pour les gens impactés. Chaque année qui passe, les coûts augmentent. Canadien Pacifique est embarqué dans le dossier. Il y a des négociations avec Transport Canada pour que le projet soit maximisé sur le plan de la sécurité. Quels sont les ajouts et quels sont les coûts? Ça reste entre les mains de Transport Canada , souligne Mme Morin.

« C’est un projet qui est essentiel. La tragédie est arrivée. Pour nous, c’est clair qu’il faut que le projet se réalise. » — Une citation de Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Pour le député fédéral de Mégantic-l’Érable, Luc Berthold, s'il est important que le projet se réalise, reste que la sécurité de la population et du transport ferroviaire doit primer .

Des négociations encore en cours

Selon Marie-Claude Bibeau, les discussions se poursuivent avec les 42 propriétaires des terrains où la voie de contournement doit passer. Ces derniers peuvent rencontrer les fonctionnaires du gouvernement fédéral qui sont présents chaque semaine à Lac-Mégantic.

C’est notre priorité de s’entendre avec les propriétaires des terrains où la voie de contournement doit passer. Nous voulons faire l’achat de ces terrains à leur juste valeur marchande. Ils peuvent se faire accompagner d’un évaluateur agréé de leur choix. Nous allons même payer les frais. C’est un ajustement qui n’est pas facile pour ceux qui vont voir la voie de contournement passer chez eux , explique Mme Bibeau.

120 M$ déjà investis par Ottawa

Une somme de 120 millions de dollars a déjà été investie jusqu’à maintenant à Lac-Mégantic. Au cabinet du ministre des Transports du Canada, Omar Alghabras, on ne peut préciser quelle portion de ce montant a été investie jusqu’à maintenant dans le projet de voie de contournement de 12,4 km.

Toutefois, il a été possible d'apprendre qu'une grande partie de ce montant a servi à la décontamination et à la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic.

Vitesse réduite réclamée

Le porte-parole des citoyens engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, croit que la vitesse doit être réduite dans le parc industriel de Lac-Mégantic lorsque la voie de contournement y passera.