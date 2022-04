Les multipropriétaires possèdent le tiers de l’immobilier dans plusieurs provinces

Des propriétaires détenant de multiples propriétés possédaient de 29 % à 41 % des condominiums et des maisons en Ontario, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick en 2019 et 2020, selon des données de Statistique Canada.

Les données du Programme de la statistique du logement canadien sur ces quatre provinces révèlent que les particuliers propriétaires de multiples propriétés détenaient 41 % du parc de propriétés résidentielles de la Nouvelle-Écosse, 39 % au Nouveau-Brunswick, 31 % en Ontario et 29 % en Colombie-Britannique.

Pourtant, les propriétaires de multiples propriétés représentaient 22 % de tous les propriétaires en Nouvelle-Écosse, 20 % au Nouveau-Brunswick, 16 % en Ontario et 15 % en Colombie-Britannique.

Les données montrent que dans ces provinces, les propriétaires dans la tranche des 10 % les plus riches gagnent plus que l'ensemble des 50 % ayant les revenus les plus faibles. Les 10 % des propriétaires les plus riches en Ontario et en Colombie-Britannique gagnaient chacun un revenu annuel supérieur à 125 000 $.

Par ailleurs, de 2018 à 2019, le nombre d'acheteurs d'une première propriété a augmenté de 17 % au Nouveau-Brunswick, de 9 % en Nouvelle-Écosse et de 6 % en Colombie-Britannique.

La publication de ces données intervient moins d'une semaine après que le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures en matière de logement destinées à rendre les maisons plus abordables pour les premiers acheteurs, et moins accessibles pour les non-résidents.