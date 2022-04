Les vélos en libre-service BIXI sont de retour

Les premiers coups de pédale ont pu être donnés à 10 h mercredi à Montréal et dans quelques villes voisines comme Laval et Longueuil.

Le service montréalais de vélopartage a bonifié son offre cette saison en ajoutant 490 vélos à assistance électrique, 31 nouvelles stations et 765 points d'ancrage à la disposition de ses utilisateurs.

La flotte BIXI comprend maintenant presque 10 000 vélos, dont le quart à assistance électrique.

BIXI Montréal affirme que ces vélos ont largement contribué à l'augmentation de ses utilisateurs, qui a été de 326 % entre 2020 et 2021.

La mairesse de Montréal se réjouit de la popularité du service :

« Tant mieux s'il y a de plus en plus de Montréalais qui se disent, "ce matin je vais prendre un vélo électrique plutôt que de prendre l'autobus". Ce sera toujours bien une voiture de moins dans nos rues. C'est bon pour la santé, ça fait moins de voitures sur nos routes. Ce qui privilégie le transport de marchandises et les personnes qui en ont absolument besoin. Ça fait toujours des automobilistes de moins. »