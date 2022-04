Des experts inquiets de la progression de la COVID-19 en Saskatchewan

Selon le médecin-chef intérimaire de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, le Dr Cory Neudorf, cela entraîne déjà une hausse des hospitalisations reliées à la COVID-19 .

« Nous constatons que les taux d’hospitalisation sont plus élevés maintenant que dans les vagues précédentes de la pandémie. De plus en plus de personnes sont hospitalisées, et ces chiffres ainsi que le nombre de personnes dans les unités de soins intensifs vont augmenter dans les prochains jours. »