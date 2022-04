La chambre de Jeanne, d’Andrée-Anne Tardy, finaliste du Prix de la nouvelle 2022

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

LA CHAMBRE DE JEANNE

Voilà, ce sera ici, la chambre de Jeanne.

Il y règne un calme plein d'échos, un silence à peine meublé par le claquement de l'aiguille d'une horloge, la succion d'un sein tété et les respirations de Jeanne. Parfois, quelques notes disparates chantées par sa mère, des demi-vers pour chasser le sommeil qui menace de l’engloutir. Sur sa peau, le jour a étendu des migraines.

Une fenêtre haute et sans rideaux jette un carré de lumière oblique sur le plancher de pin, doré et vivant comme un arbre fraîchement déroulé. Tout au fond, un rayon révèle le duvet scintillant du bras de Jeanne, sa main rougeoyante qui fouette l’air.

Sur le sol, épars : un moïse, un matelas taché, mais sans puces, une couverture de laine grignotée par le temps, un sac de couches éventré, une lampe à l'abat-jour jauni, une vache en peluche surdimensionnée. Le garde-robe, vide et sans porte, est une bouche avide.

On a peint l'aube sur le mur du fond.

Sous l'interrupteur, près de la porte : un autocollant en forme de girafe, amputé de sa queue. Un autre enfant a déjà grandi ici. Il a peut-être fait pleurer sa mère quand il est parti, comme Jeanne le fera dans vingt ans.

*

Au seuil de la porte, le plancher craque. Par terre, tout autour du tapis d’éveil, une mer de jouets : des cubes, des anneaux, des hochets, des petits animaux en plastique indestructible, une licorne mauve au regard mauvais. Mille peluches.

Les rideaux en dentelle font éclater la lumière blafarde de l’hiver en douces parcelles. Elles se déposent sur d’autres motifs et surchargent les surfaces : le panier de vêtements, la carte du monde, la photo de famille à la plage, où une minuscule Jeanne court nu-pieds, extatique, vers les bras de sa mère.

Devant ce tourbillon de couleurs et de formes, le silence est surréel.

Dans la bassinette surélevée, un drap-housse taché, javellisé, taché, javellisé. La trace humide du corps de Jeanne. En dessous, discrète : une bouilloire en pénitence.

Sur la table à langer, une pompe pour l’asthme, une bouteille de Tempra, un calepin promotionnel, gracieusement offert dans la boîte aux lettres par un courtier immobilier, Équipe Duval et Poitras, on vous offre une incomparable paix d’esprit, sur lequel on peut lire dans différentes nuances de bleu Bic des heures, des doses, des symptômes, des températures. Une seringue vide, sauf pour quelques traces du jaune invraisemblable de l’antibiotique à la banane.

Fluo.

Fluo qu’on aurait voulu salvateur, fluo qui n’est pas venu à bout de l’autre fluo, celui qui a noyé le rose des poumons de Jeanne, empli son corps de canicule, mouillé ses cheveux, réduit au silence ses monologues d’exploratrice et ses rires sauvages.

Le timbre du téléphone fixe, qu’on n’a pas raccroché, glace le sang. Par terre, entre les jouets, des demi-cercles de gadoue pas tout à fait sèche, couleur calcaire.

Des pas précipités.

*

On entend Jeanne rire dans les dessins de lutins et de caribous, les mosaïques d’autocollants et les collections de flocons en papier qui tapissent les murs. Au plafond, des étoiles phosphorescentes retiennent leur souffle. Dans la fenêtre : des bas-reliefs gélatineux en forme de fleurs et d'automobiles. La lumière de février les surcharge de vie, comme les roses d’une cathédrale.

Les tiroirs de la commode crachent des vêtements. La surface du meuble, débarrassée du petit matelas à langer, croule sous les bricolages d’enfant : des pâtes Fimo brunies par un élément de four trop ambitieux, des coin-coin fatigués, une tasse momifiée dans du Mod Podge, un mobile en papier, disloqué, ses fils entremêlés, gardé en vie par la promesse d’une réparation qui n’aura jamais lieu. Puis, des cartes Pokémon amoureusement insérées dans des étuis en plastique, des morceaux de casse-tête orphelins, des pétales séchés, un pépin de pomme.

Un clapotis perpétuel rompt le silence : le filtre de l’aquarium. Derrière la vitre, on a installé de fausses algues en carton. Avec le lilas du mur, on dirait la mer, mais avec l'aube au lieu de l’eau. La nage courroucée du gros poisson ne laisse transparaître aucune forme de reconnaissance pour ce décor enchanteur.

Un escadron de peluches monte la garde sur le lit. Leur monarque : une vache surdimensionnée. Par terre, devant le garde-robe sans porte : un sac à dos écrasant un devoir de mathématique, une flûte à bec, une boîte à lunch béante, des pelures de clémentine, un plat en plastique huileux, une pompe pour l’asthme, une note manuscrite sur une petite feuille déchirée :

Équipe Duval et

On vous offre une incompa

Je t’aime comme l’aube aime le soleil

Je t’aime comme les poissons aiment les flocons

Nourris Baklava!

Maman

x

*

On a tiré les rideaux. La fenêtre, mince quadrilatère de furie blanche, révèle la chambre de Jeanne. Enveloppée de grisaille, elle se morfond dans un lourd parfum humide de sucre et d’aisselles. Impossible d’y entrer sans défricher un sentier dans la forêt d’objets hétéroclites.

L’énorme vache souffre d'anorexie. Presque vidée de son rembourrage, elle somnole la tête écrasée contre le calorifère. Sur la commode : un manuel de géographie, un soutien-gorge, un roman policier avec une page cornée à la hâte. Sur la table de travail : une poignée de monnaie, des bouteilles de vernis à ongles, un élastique recroquevillé qui emprisonne une dizaine de cheveux. Des mouchoirs et des emballages de gomme Bazooka auréolent la poubelle vide.

De l’autre côté de la commode, un clavier électronique se fait tout petit. Au bout de chaque note : des dunes de poussière collantes où les doigts ne se posent jamais. Contre le mur pend l’interminable boudin d’un casque d’écoute massif.

Au-dessus du clavier, l’affiche de spectacle d’un chanteur en vogue, grand charmeur, prodige musical, favori d’une génération. Elle aura remplacé la photo de famille à la plage, où une minuscule Jeanne court nu-pieds, extatique, vers les bras de sa mère.

Au-dessus du lit, un collage de photos : des folies dans des photomatons, des nuées d’appareils dentaires, de trop grands enfants, soudés par les souvenirs. Presque autant d’instruments de musique que de visages.

L’un d’eux, encadré de longs cheveux roux, le plus récurrent de tous, occupant toutes les places de choix : barbouillé à l’encre indélébile.

Sur l’oreiller, des traces de mascara.

Le poisson dans l'aquarium, mort. Le clapotis du filtre, inutile.

*

Sur le pupitre du nouveau clavier, les premières pages du Quatuor pour piano et cordes no 1 en sol mineur, opus 25, de Brahms.

Il tonne dans les oreilles de ceux qui savent déchiffrer les constellations noires sur la portée. D’innombrables marques au crayon de plomb aident les mains de Jeanne à danser sur les touches : un bécarre encerclé avec rage, des numéros pour assigner de force des doigts aux notes capricieuses, une montée difficile surlignée en rose. Dans la marge, écrit dans une calligraphie ecclésiastique, le numéro de téléphone d’une thérapeute.

Sur la table de travail, un article de La Presse qui rapporte l’issue du procès hautement médiatisé d’un charismatique despote, ayant gouverné d’une main de fer le corps de plusieurs jeunes filles. Lourdement armé d’avocats, il se serait victorieusement enfui aux Bahamas, où il vivra loin du dégoût viscéral de Jeanne. Au-dessous du titre en caractères gras : le visage ahuri de l’ex-chanteur, prodige musical, favori d’une génération.

Dans le fond du garde-robe sans porte, une pancarte électorale, au verso de laquelle on a peint en rouge vif la Terre en feu. Hier encore galvanisée par les soixante-cinq mille voix qui s’étaient élevées dans une colère homérique au pied du mont Royal, elle ploie maintenant sous l’angoisse derrière les pantalons identiques de l’uniforme de Jeanne, dépouillée de ses pouvoirs, retrouvant son statut réducteur de bricolage. La trace tangible d’une tentative de participation à la vie démocratique. Un exercice éducatif adorable, mais vain, avait dit un chroniqueur à la radio.

Sur la table de travail, le dictionnaire ouvert dans la section des mots commençant par G. La veille, avant la répétition générale du concert de fin d’année, un mot inconnu, prononcé comme une sentence, avait pétrifié tous les élèves : glioblastome .

La lucidité a point dans la tête de Jeanne au moment où les premières notes s’élevaient noblement dans le plein silence de l’amphithéâtre. La musique comme un acte de résistance. Chaque note, chargée de sens, expression d’une colère sans nom, d’une tristesse incommensurable.

La plus singulière déclaration d’amour.

À la fin du concert, un tonnerre d’applaudissements qui n’avait rien de la politesse accordée aux autres classes. Des larmes partout sur scène. Quinze minutes et onze secondes de grâce.

*

La chambre de Jeanne, plus grande, plus lumineuse que jamais. Par la fenêtre entrouverte, elle troque les ondes brûlantes du calorifère contre un parfum glacé de neige et de cèdre. On voit enfin le plancher, il craque à nouveau sous les pieds. Là où se trouvait le clavier : un miroir sur pied, couronné de photos de famille, dans lesquelles s’invite parfois une amie aux longs cheveux roux. Au milieu des souvenirs, une minuscule Jeanne court nu-pieds, extatique, vers les bras de sa mère.

Sur le lit repose un nouvel édredon blanc, un plateau de nuages. Sur la commode : un porte-monnaie débordant de factures, un réveille-matin, un billet de rendez-vous chez le dentiste, quelques miettes dans une assiette, une pompe pour l'asthme. Dans le coin de la chambre : un sac à ordures rempli de peluches, une fosse commune, d’où dépasse le museau d’une vache surdimensionnée marquée par une brûlure en forme de calorifère.

Dans la poubelle, le papier métallique d'un préservatif.

Sur la table de travail, une lettre de l’École Vincent-d’Indy, une liste de fournitures scolaires raturées, une bouture de violette africaine, une pile de romans. En guise de signet, une carte mortuaire.

Il laisse dans le deuil ses élèves du Collège musical Sainte-Geneviève.

*

La chambre de Jeanne, vide.

Des traces de poussière sous l'emplacement des meubles disparus. Sur le mur, une galaxie de trous noirs de la taille de têtes d'épingle. Un nid d'araignée dans un coin du plafond. Par terre, une lampe à l'abat-jour jauni. Un seau d'eau chaude et savonneuse qui dégage un parfum de citron. Un gallon de peinture dans un sac en plastique. Un carré de lumière qui caresse le sol. Le silence, avide d'être rempli. Le craquement, à l'entrée, et d’amples échos sur les murs.

Sous l'interrupteur, près de la porte : la trace d'un autocollant en forme de girafe. Jeanne a grandi ici. Elle a fait pleurer sa mère quand elle est partie.

