L’état de la route 389 est dangereux selon un camionneur

Patrick Enright emprunte la 389 depuis 12 ans pour desservir la ville de Fermont en marchandises de toutes sortes. Il interpelle les instances gouvernementales à faire leur travail pour améliorer l'état de la chaussée.

On aimerait que le ministère des Transports, avec les contracteurs, répare les routes , lance M. Enright.

Le camionneur Patrick Enright souhaite que le gouvernement fasse plus de travaux sur la route entre Baie-Comeau et Fermont (archives). Photo : Patrick Enright

La porte-parole pour le ministère des Transports, Sarah Gaudreault, explique qu’en période de gel et de dégel, il est normal que certains secteurs non asphaltés soient plus fragilisés.

Il faut être un peu plus vigilant, particulièrement dans ce secteur-là , indique-t-elle. Malheureusement, on ne peut pas faire de travaux à court terme pour empêcher l’accumulation d’eau sur la chaussée.

On sait que les fossés sont encore gelés et que les ponceaux ne sont pas dégelés, mais il y a certains tronçons de la route où le trou est rendu tellement large, tellement gros, que c’est impraticable , avance M. Enright. Ce n’est pas sécuritaire, c’est très dangereux.

Le ministère des Transports du Québec MTQ dit entendre les frustrations des usagers de la route, mais affirme que peu de travaux peuvent être accomplis pour l’instant. Tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de faire notre possible pour que l’eau s'évacue de part et d’autre [de la route]. Le problème va se régler lorsque la chaussée sera sèche et à ce moment-là, on pourra niveler la chaussée pour avoir une chaussée plus droite .

Sarah Gaudreault mentionne par ailleurs que d'importants travaux sur la route 389 seront réalisés dans les prochains mois et les prochaines années.

Avec les informations de Camille Lacroix