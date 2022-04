Risques d’inondations dans le Haut-Madawaska ce week-end

Les signaux sont nombreux et, avec une certaine combinaison de facteurs, le fleuve pourrait déborder, signale Geoffrey Downey, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence de la province.

[Le niveau du] fleuve est certainement en hausse et son débit augmente , fait-il remarquer. Il commence à y avoir des mouvements de glace. Les gens doivent vraiment commencer à faire attention autour du fleuve.

Geoffrey Downey, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence (archives) Photo : CBC

Bien qu’on en soit encore au début de la saison des inondations, Saint-Hilaire est actuellement la seule communauté susceptible d’être touchée par une crue des eaux du fleuve Saint-Jean dans les prochains jours.

Les risques seront plus importants samedi et dimanche, selon les prévisions basées sur une période de cinq jours par l’Organisation des mesures d’urgence.

Cela devrait être un avertissement pour tout le monde de voir que la neige commence à fondre , indique M. Downey.

Il a ajouté que la prévision des inondations est un calcul compliqué qui tient compte de plusieurs facteurs, y compris l’accumulation de neige, les températures et les précipitations.

Les autorités du Nouveau-Brunswick conseillent aux résidents des zones inondables de rester en alerte.

Lundi, un porte-parole du ministère de la Sécurité publique a déclaré que les vannes du déversoir du barrage de Mactaquac, près de Fredericton, allaient bientôt devoir être ouvertes en raison de la crue des eaux.

Les communautés situées le long du fleuve Saint-Jean et du lac Grand ont subi des inondations dévastatrices au printemps 2018. Elles ont été frappées de nouveau l’année suivante.

Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon la météorologue d’Environnement Canada, Jill Maepea, les précipitations ont été supérieures à la normale en décembre, janvier et février au Nouveau-Brunswick. Mais le bassin du fleuve Saint-Jean, qui s’étend jusqu’au Maine et au Québec et a un effet sur les niveaux d’eau de la province, était sous la normale.

Du 1er mars au 11 avril, le nord-ouest de la province a connu des précipitations supérieures à la normale, tandis que le reste de la province a connu des précipitations presque normales. Au cours de cette période, les températures étaient bien au-dessus des normes saisonnières dans le sud et légèrement au-dessus dans le nord.

L'idéal : une fonte lente et régulière

Les conditions idéales pour réduire les risques d’inondations sont des températures plus fraîches et une fonte lente et régulière de la neige, précise M. Downey. Idéalement, il faut des températures inférieures au point de congélation pendant la nuit.

Remarquez que ça pourrait fondre très lentement – et le fleuve Saint-Jean peut contenir beaucoup d’eau – mais si ça commence à fondre un peu plus vite que le fleuve peut absorber, c’est à ce moment que nous commençons à envisager des inondations , explique-t-il.

L’autre facteur imprévisible est la formation d'embâcles sur la rivière.

Les inondations causées par les embâcles constituent toujours une menace importante , s’inquiète M. Downey.

Donc, une fois que la glace est sortie et que la neige dans le nord a disparu, tout le monde peut respirer un soupir de soulagement et reprendre sa vie normale. Mais ce n’est pas le moment , dit-il.

M. Downey se souvient d’un printemps récent où tous les signes indiquaient une saison d’inondation normale. Mais un certain nombre de facteurs se sont réunis, et le reste est passé à l’histoire , se rappelle-t-il.

D’après les information de Mia Urquhart, de CBC