Pour faire des pickles..., de Frédéric Hardel, finaliste du Prix de la nouvelle 2022

POUR FAIRE DES PICKLES...

Bay City, Michigan. Automne 2014.

Florence revient derrière le comptoir après avoir desservi la table près de la fenêtre. Elle pose le cabaret et plonge les verres vides un à un dans l’évier. Au fur et à mesure qu’ils sont immergés, l’air qui s’en échappe crée de gros bouillonnements qui agitent l’eau pendant quelques instants, avant qu’elle ne retrouve son calme initial. Puis, tout en essuyant le cabaret, Florence se tourne vers le client assis au bar et poursuit avec lui une discussion interrompue :

Donc, pour faire des pickles, vous avez juste besoin d’eau, de vinaigre et de petits concombres. C’est tout! Le reste – ail, herbes, épices – est facultatif; les plus conservateurs diront même que c’est superflu. Comme contenant, la plupart des gens utilisent maintenant des pots Mason en verre, mais moi je continue de les mettre dans un baril en bois, comme celui-là, mais plus petit, bien sûr. Ce disant, elle pointe un énorme baril qui prend la poussière dans un coin de la salle. L’homme, visiblement plus intéressé par la serveuse que par ses recettes de marinades, jette à peine un coup d’œil en direction du tonneau. Elle remarque son peu d’intérêt et sourit. C’est pourtant lui qui avait mené la conversation sur ce sujet après avoir vu la série de pots de cornichons derrière le comptoir.

Vous savez, ce gros tonneau, c’est celui qui a été utilisé par Annie Taylor… , poursuit-elle, attendant vraisemblablement une réaction. L’homme, timidement, hausse les épaules, croyant qu’elle parle d’une spécialiste des marinades. Le naturel avec lequel elle a prononcé cette dernière phrase, comme si le monde entier connaissait cette Annie Taylor, l’empêche d’avouer son ignorance. Voyant qu’il n’a aucune idée de qui elle parle, elle dépose le chiffon et retire sa marinière sous laquelle elle porte une camisole. Il écarquille les yeux, stupéfait. Alors qu’elle n’avait aucun tatouage apparent, l’ensemble de la peau qu’elle vient de découvrir – bras et épaules – est recouvert d’encres de toutes les couleurs, dans une espèce de délire psychédélique où plusieurs personnages flottent les uns près des autres. Elle lui tourne le dos et, baissant un peu sa camisole pour dégager son omoplate gauche, dit : Annie Taylor, c’est elle! Il se rapproche. Le tatouage, de cinq pouces de haut, représente une femme en robe, couverte d’un chapeau, la main posée ostensiblement sur un énorme tonneau. La scène en noir et blanc flotte sur un fond bleuté qui évoque des eaux agitées. En 1901, Annie Edson Taylor a été la première à tenter – et à réussir – la descente des chutes du Niagara dans un tonneau. Imaginez, une femme, en 1901! Un saut de plus de 50 mètres, l’équivalent de 20 étages! Elle est très connue à Bay City puisqu’elle a enseigné dans le coin. Impressionné, autant par cette histoire de saut improbable que par les innombrables tatouages qui recouvrent le corps de la serveuse, le client se redresse et commande une autre bière.

Grass Island, rivière Niagara.

24 octobre 1901.

16 h 05

Le tonneau, dans lequel on a comprimé de l’air avec une pompe à vélo, est finalement lâché. La cascade devait avoir lieu trois jours plus tôt, mais le mauvais temps avait obligé un report. À la dérive, le fût tangue imperceptiblement, se dirigeant vers les chutes. Il est stable puisqu’on a lesté le fond d’un poids de deux cents livres pour s’assurer qu’il ne se renverse pas. Près de deux kilomètres en aval, une foule de plusieurs milliers de personnes, massée près des chutes, attend le spectacle.

Plongée dans la noirceur, baignant dans une chaleur humide, Annie est entourée d’un coussinage qui la protège des impacts. Elle est également maintenue à la structure par deux courroies de cuir qui l’enserrent. Avec une étrange impression de retour dans le ventre maternel, Annie se laisse bercer par le courant, n’entendant que le son de sa respiration. Elle tient dans ses mains son coussin chanceux, en forme de cœur.

Pour relancer la conversation, le client se tourne enfin vers le tonneau poussiéreux et dit à Florence, sur un ton mi-badin, mi-défiant : Vous voulez me faire croire que c’est dans ce vieux tonneau que la première femme a descendu les chutes… Il n’a pas le temps de compléter sa phrase qu’il est coupé par un Pas la première femme, la première PERSONNE! sans appel. Le visage de Florence s’est refermé. Elle soupire, visiblement excédée, et pointe ses tatouages, un à un : Lucy Stone et Elisabeth Freeman, des suffragettes; Ida Wells, militante des droits civiques; Florence Bly qui a fait du journalisme engagé au 19e siècle, mais dont vous ne connaissez sûrement pas le nom; Margaret Knight, inventrice qui n’a jamais obtenu la reconnaissance qu’elle méritait; Constance Fenimore Woolson, une auteure dont on n’entend jamais parler… Elle s’arrête, ayant détaillé plus de la moitié de son tatouage visible et dont l’homme comprend maintenant qu’il représente une fresque vouée à des femmes qui ont marqué l’histoire, mais dont la majorité des gens ne connaît pas l’existence. Il baisse les yeux, honteux de son ignorance. Le visage de Florence se détend doucement.

16 h 10

Annie sait qu’elle en a encore pour plusieurs minutes avant d’arriver aux chutes. Si elle a décidé d’effectuer son départ de Grass Island, c’est justement pour que son exploit ne dure pas que deux minutes, pour créer une tension. Le sens du spectacle, toujours! Pour empêcher l’anxiété de trop l’envahir, elle se rejoue mentalement des bons moments de ses 63 années de vie, notamment ses pérégrinations sur le continent et les enfants qui sont passés dans ses classes. Tout ça lui a laissé des souvenirs indélébiles, c’est sûr! Mais elle, quel serait son legs? Que resterait-il d’Annie Edson Taylor quelques années après sa mort? Rien! Mais son exploit, s’il ne la tuait pas, allait changer cet état de fait en lui assurant une renommée mondiale. Voilà ce qu’elle cherchait d’abord. Aussi, il faut le dire, les souvenirs ne remplissent pas les assiettes ni ne chauffent les appartements. Sa notoriété nouvelle lui permettrait alors de sécuriser ses vieux jours.

Florence quitte le comptoir pour aller porter des menus au groupe qui vient de s’attabler au fond de la salle. Les nouveaux arrivés discutent à voix haute de navires de guerre et de porte-avions, revenant probablement du musée naval, toujours populaire auprès des touristes. La serveuse leur explique les plats du jour et prend leur commande.

Le soleil baisse sur la ville et le ciel s’ennuage de concert, plongeant rapidement le restaurant dans la pénombre. Florence, après avoir remis les commandes au chef, augmente quelque peu l’intensité des lumières et allume les chandelles sur les tables. Au bar, le client, pensif, fixe encore le tonneau.

16 h 20

Toujours immergée dans une noirceur absolue, Annie sent son anxiété croître. Il faudrait être fou pour ne rien craindre dans sa situation! Au fond d’elle, toutefois, elle demeure confiante : le tonneau a tenu le coup et son chat est sorti indemne de ce même plongeon quelques jours plus tôt. Elle a peur, mais pas autant qu’elle a peur de la mendicité. Frank lui a garanti qu’il allait tout arranger : une tournée des États du nord-est pour commencer, avant de descendre au sud. Elle ne sombrerait pas dans le dénuement comme elle avait vu trop de veuves le faire. Il le lui avait promis. Elle serait célèbre et possiblement riche.

Reprenant sa place en face du client, Florence poursuit, ayant retrouvé son enthousiasme : Je vais à la Western Michigan University, où je suis inscrite en études féministes, justement grâce à Annie. Son histoire m’a tellement touchée que j’ai décidé de faire une thèse sur elle et sur d’autres femmes dont les exploits ont été ignorés par les manuels d’histoire. Le client, maintenant plus intéressé par les cascades que par les marinades, lui demande de lui raconter cette histoire. Elle sourit de cet intérêt sincère et se lance :

Annie était une prof d’éducation physique, de danse et de musique, et on peut dire qu’elle a eu plusieurs vies. Veuve à 20 ans, peu de temps après avoir perdu son seul enfant, elle n’a pas eu un début de vie facile. Mais elle était forte! Seule, elle a dû être débrouillarde pour s’en sortir. Elle s’est beaucoup promenée dans le pays, donnant des cours çà et là, pour enfin venir enseigner la danse au Michigan. Vieillissante, à 62 ans, ne sachant comment assurer ses vieux jours, et devant la montée en popularité des cirques ambulants, elle s’est dit que si elle accomplissait un exploit, n’importe quoi, on voudrait la voir et qu’elle pourrait récolter de quoi vivre.

Quoi? Elle a descendu les chutes à 62 ans?

Non à 63! Le jour même de son anniversaire! lance Florence, tout sourire, heureuse de voir poindre chez son interlocuteur de l’admiration pour Annie.

16 h 22

La foule s’excite à la vue du baril qui s’approche désormais inexorablement des eaux tumultueuses qui précèdent les chutes. On hurle le nom d’Annie, on l’applaudit. Dans son cocon, la femme n’entend rien d’autre que son souffle et les battements de son cœur qui s’emballe. Aux mouvements de plus en plus brusques de son vaisseau, elle sait qu’elle est à quelques mètres des chutes. Très bientôt, le baril sera précipité dans le vide et elle se trouvera en apesanteur pendant quelques secondes avant d’être plongée plusieurs mètres sous l’eau ou d’être fracassée sur les pierres. L’impact avec l’eau sera terrible, celui avec les pierres serait fatal.

Florence s’anime en parlant de son idole; on a l’impression qu’elle évoque une amie qu’elle n’a pas vue depuis longtemps et avec qui elle a fait les 400 coups :

Bref, comment faire pour attirer l’attention sur elle? Quelle histoire vaudrait la peine d’être racontée? C’est là que l’idée de se jeter en bas des chutes lui est venue. Elle s’est dit que si elle survivait, elle pourrait partir en tournée, donner des conférences, des entrevues et tout le reste. Pourquoi les chutes? On ne sait pas exactement, mais avouez que ça frappe l’imagination! Si elle vivait aujourd’hui, Annie serait certainement parmi les premières à accomplir des exploits sur YouTube en étant commanditée par Red Bull!

C’était vraiment un défi de fou!

Oui! En fait, c’était si dangereux que les autorités canadiennes et américaines ont menacé son manager de poursuites pour homicide si la cascade tournait mal.

Elle avait un manager?

Oui , soupire Florence, avant de laisser place à un long silence. Son visage se rembrunit de nouveau. Au bout d’un instant, elle poursuit : Elle s’était associée à Frank "Tussy" Russell, un beau parleur connu pour son bagou et ses talents de vendeur. Il l’a aidée à faire la promotion de son saut et devait, surtout, s’assurer de monnayer son exploit. En principe…

16 h 23

La foule retient son souffle. Plus rien ne peut désormais retenir le tonneau, qui est avalé par les chutes. Refera-t-il surface en un morceau ou le retrouvera-t-on en pièces, tout comme le corps d’Annie? Russell, debout dans une des barges qui attendent de récupérer la cascadeuse tout en bas, se mord les lèvres. Il sait que la mort de sa protégée signifierait probablement pour lui plusieurs années derrière les barreaux. Le temps se fige : on n’entend que les chutes et chacun fixe leurs remous. Tout à coup, environ deux minutes après avoir disparu, le baril réapparaît, apparemment intact. On applaudit à tout rompre. On hurle de joie. Frank Russell, lui, soupire de soulagement.

Florence reprend : Frank Russell était en fait un escroc, un salaud. Quelques jours après le saut, une fois que tous les journaux eurent rapporté l’exploit, qu’Annie eut donné des dizaines d’entrevues et que son nom était sur toutes les lèvres, il en a profité pour s’envoler avec le baril, croyant que celui-ci ferait sa fortune. Il s’est ainsi promené un peu partout pendant plusieurs mois, essayant de faire de l’argent avec le baril, tentant même de le vendre. En vain. Il a réussi à faire quelques dollars en l’exhibant, sans plus. De son côté, Annie a aussi fait un peu d’argent en racontant son exploit, mais l’absence du tonneau rendait la chose moins concrète et n’intéressait les gens que médiocrement. Le peu d’argent qu’elle a tiré de ses présentations, elle l’a dépensé en contrats de détectives pour tenter de retrouver Frank. Inutilement. Les gens se sont progressivement désintéressés d’elle et de son histoire. Bref, Annie aura risqué sa vie pour vraiment pas grand-chose…

Il fait maintenant complètement noir sur Bay City. Quelques clients s’attardent, ne commandant plus rien, parlant à voix basse ou sommeillant; chacun semble tout faire pour ne pas sortir tout de suite, pour prolonger sa soirée dans la chaleur du restaurant.

Alors, ce baril, ce n’est donc pas le vrai? demande le client.

Sans répondre, Florence se dirige vers le tonneau. Elle entrouvre le couvercle, y plonge la main et en ressort une grande enveloppe brun foncé. Elle retourne derrière le comptoir et, passant près du porte-manteau, attrape son porte-monnaie dans la poche de sa veste. Elle dépose le tout sur le comptoir, devant le regard intrigué du client. Elle ouvre l’enveloppe et sort un vieux document qu’elle lui tend. Aussitôt le papier sous les yeux, il comprend qu’il s’agit du testament de Frank Russell. Il le parcourt rapidement et y lit : Je lègue à ma sœur le tonneau qui a servi à Annie Edson Taylor à accomplir son exploit à Niagara le 24 octobre 1901

Avant même qu’il n’ait le temps de lui demander d’où provient le testament, la serveuse sort son permis de conduire où l’on peut lire Florence Russell. On choisit bien des choses dans la vie, mais pas sa famille. Frank Russell était mon arrière-grand-oncle, le frère de mon arrière-grand-mère. C’est à elle qu’il a légué le tonneau. Puis, celui-ci s’est tout simplement transmis, d’une génération à l’autre, jusqu’à moi. Vous devinerez que c’est un héritage que je trouve très lourd à porter.

16 h 34

Annie sort de son baril, visiblement ébranlée, un peu de sang lui coule sur le front, résultat de l’impact. Ses premières paroles sont : Il ne faut plus jamais que quelqu’un tente ce saut! On rit. L’atmosphère est à la célébration. Frank s’empresse de gérer la horde de photographes qui se pressent autour du quai et d’organiser les demandes d’entrevues des prochains jours pour maximiser la visibilité d’Annie, un œil sur le tonneau.

Florence remet sa marinière, replongeant dans le noir toutes les femmes mal connues incrustées dans les pores de sa peau, et s’assied à côté du client. Celui-ci, ne sachant trop quoi dire pour relancer la discussion, hasarde : Bref, des petits concombres, de l’eau et du vinaigre, hein Ils sourient.

