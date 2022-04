COVID-19 : un décès supplémentaire à Ottawa et à Gatineau

La COVID-19 a fait deux nouvelles victimes dans les dernières 24 heures, une à Ottawa et une à Gatineau.

Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a fait 767 victimes dans la capitale fédérale.

Mercredi, ce sont 193 nouveaux cas qui sont recensés par Santé publique Ottawa (SPO), alors que l’analyse des eaux usées de la ville montre une forte présence du coronavirus.

Selon Santé publique Ottawa SPO , quelque 1735 cas sont actifs à Ottawa.

Toutefois, le nombre d’hospitalisations est en légère diminution par rapport à mardi. Quelque 15 personnes ont été placées dans un établissement de santé, dont une se trouve aux soins intensifs pour une infection active. La veille, on comptait 16 hospitalisations.

Ottawa fait face à 46 éclosions en cours dans les milieux institutionnels, soit cinq de plus que la veille.

La médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches (archives) Photo : Radio-Canada

La médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa SPO , la Dre Vera Etches, a lancé un message, mercredi, pour demander aux résidents d'Ottawa d'être vigilants à l'approche de la longue fin de semaine de Pâques.

Passer du temps avec la famille et les amis est important pour la santé mentale, alors si vous prévoyez des rassemblements avec d’autres personnes, je vous encourage à évaluer vos propres risques et le risque pour ceux que vous prévoyez côtoyer , écrit-elle, encourageant également le port du masque dans les installations intérieures, particulièrement dans des situations où la distanciation physique peut être difficile ou impossible à respecter.

Envisagez la possibilité d’organiser de plus petits rassemblements, limitant le nombre de contacts à l’extérieur de votre ménage. Selon les prévisions météorologiques, des températures plus douces sont attendues en fin de semaine. Il sera donc possible de vous rassembler à l’extérieur , souligne aussi la Dre Etches, qui rappelle l'importance de la vaccination.

À l’échelle de la province, on signale 1332 hospitalisations et 13 morts de plus, mercredi.

La hausse des hospitalisations continue en Outaouais

Du côté de l’Outaouais, les hospitalisations en lien avec la COVID-19 continuent de grimper. On en compte 51, mercredi, dont deux personnes se trouvent aux soins intensifs. Mardi, 45 hospitalisations étaient rapportées dans la région.

On recense 139 nouveaux cas, et compte 935 cas actifs sur le territoire. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte quelque 162 cas dans ses effectifs qui ont été placés en isolement, dans tous les secteurs confondus.

Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

La région enregistre un décès supplémentaire. Depuis février 2020, 298 personnes ont perdu la vie en raison de la pandémie.

Le Québec compte 13 décès supplémentaires et 122 hospitalisations de plus dans les dernières 24 heures.