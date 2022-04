Le SPVG souligne l’importance des opérateurs du centre d’urgence 911

Ils travaillent peut-être dans l'ombre, mais les 65 préposés aux communications qui œuvrent au centre d'appels du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG offrent un service essentiel pour fournir aux personnes en détresse l'aide dont elles ont besoin.

On fonctionne 24 heures sur 24, on ne fait jamais de pauses. En moyenne, on reçoit environ 1200 appels chaque jour , note Jonathan Méthot, chef de section pour le centre d'urgence (CU) 911 de la Ville de Gatineau.

C'est un emploi très divertissant, il y a toujours des surprises , ajoute Étienne Audet, un opérateur au centre d'urgence CU 911 de Gatineau depuis une quinzaine d'années.

Pour occuper un poste au sein de l'unité qui sert de premier maillon de la chaîne des services d'urgence, il faut savoir faire preuve d'empathie et de sang-froid, en plus d'être de bonne écoute. Avec l'expérience, les employés développent une intuition unique pour repérer les situations problématiques.

Une dame a déjà appelé sous prétexte de commander des médicaments, mais dans son ton de voix, je sentais qu'il se passait quelque chose. C'était finalement un cas de violence conjugale , raconte M. Audet.

Un retour progressif à la normale

Pendant les différentes périodes de confinement imposées par le gouvernement pour freiner la propagation de la COVID-19, le centre d'urgence CU 911 a été plus sollicité que jamais : le nombre de coups de fil a augmenté d'environ 40 %.

Il y en a eu beaucoup plus en 2020. La première année de la pandémie, on a eu 440 000 appels. Là, c'est revenu un peu plus à la normale , constate M. Méthot.

« Depuis le début de la pandémie, il y a plus d'appels de personnes souffrant de troubles mentaux. Il y a eu une hausse significative des appels pour signaler des pensées suicidaires. » — Une citation de Jonathan Méthot, chef de section pour le centre d'urgence 911 de la Ville de Gatineau

Heureusement, les opérateurs étaient bien équipés pour gérer la hausse de la demande. Il y a quelques années, le Service de police de la Ville de Gatineau SPVG s'est doté de consoles à la fine pointe de la technologie pour permettre aux employés d'avoir les meilleures conditions possibles.

Les opérateurs du CU 911 sont les premiers à être en contact avec les gens en détresse. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Grâce à des outils de géolocalisation, les spécialistes en télécommunication sont rapidement en mesure de repérer la provenance des appels, qu'il y ait ou non quelqu'un à l'autre bout du fil.

Parfois, ça raccroche ou ça ne répond pas, mais on est quand même capable de savoir qu'il y a une situation et on peut envoyer une unité , explique l'expérimenté Étienne Audet.

Le Service de police de la Ville de Gatineau SPVG tient d'ailleurs à rappeler aux Gatinois que son centre d'appels 911 permet bien souvent d'éviter des situations graves, voire de sauver la vie de certaines personnes. Il faut donc éviter d'encombrer les lignes téléphoniques avec des appels non urgents.

Avec les informations de Christian Milette