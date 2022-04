Chairs chaudes et viandes froides, de Jean Grandmont, finaliste du Prix de la nouvelle 2022

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

CHAIRS CHAUDES ET VIANDES FROIDES

Moi, quand je partais de la maison, je crinquais toujours du Guns and Roses dans le tapis : Welcome to the jungle / We got fun and games […] Anything you want / If you got the money honey. Ça jouait en boucle! Ç'a pas été ben long que je savais toutes les paroles par cœur pis je les criais pareil comme Axl Rose. Même si je les comprenais pas toutes. J’avais vingt-cinq minutes plates de char à faire, un Tim noir comme les deux côtés de l’autoroute pour me fouetter un peu le dedans de la tête avant de commencer mon shift de nuit. Quarante heures par semaine à donner pour mériter deux jours pour les oublier. Faut ben perdre un peu de sa vie si on veut la gagner. Pour moi pis les autres, c’était comme ça pis c’est toute.

Le Gros, lui, il s’en venait pas de café en écoutant du Frank Sinatra, mais pas trop fort – il disait qu’il protégeait ses cils auditifs – des cils auditifs! N’importe quoi! Sur le banc d’en arrière, il traînait une grosse glacière. C’était sa boîte à lunch. Le gars aime manger, voyez-vous… J’ai dépassé sa Yaris ben des fois sur la 10. Il s’en venait tranquille, roulait ça pépère à droite quatre-vingt-dix, quatre-vingt-quinze en chantonnant, probablement. Pas capable de l’imaginer broyer le noir de sa nuit, lui. Y’est comme le cochon, y’a juste du bon! Le Gros était vraiment d’une espèce rare, comme un barbu sans tatouages. Nous autres, la gang de nuit, on l’a vu tu suite, c’est un gars qui a jamais été comme les autres. Jamais été comme nous autres. Y’a toujours été meilleur.

Le Gros! T’es le meilleur!

Oui, peut-être bien, mais ledit Gros, écrasé dans l’habitacle de sa Yaris comme Youri Gagarine dans son Soyouz, contrairement à ce que croyait celui qui devenait son meilleur ami, ne chantonnait pas. Le Sinatra qui chantait Fly Me to the Moon constituait plutôt la lame de fond, une gouttelette amère sur laquelle le flot de sa pensée le ramenait répétitivement à la maison où dormaient ses deux moussaillons et, il pouvait le penser, sa femme. Huit ans qu’il rêvait de faire à peu près n’importe quoi d’autre que d’aller passer la nuit dans une usine à faire de la viande avec de la viande, mélanger de la chair morte avec des épices et du sel pour tourner cette pâte en briques et en toupies…Non, pas encore vingt ans! Pour le compte en banque, ça pouvait aller, mais c’est la vie qui se vidait. Les conditions de travail s’étaient certes améliorées depuis les années où son grand-père y avait travaillé, mais un travail d’usine reste un travail d’usine. C’est usant.

*

Le Gros, quand il est entré dans l’usine la première fois, ça faisait pas un mois que j’étais là. Comme moi, il voulait la paix, faque il a choisi en partant le shift de nuit : onze à sept. Pas beaucoup d’employés. Pas beaucoup de boss… À son premier quart, il a déjà commencé à nous remodeler toute la gang. Pratiquement sans rien faire d’autre que d’être là, d’être lui. Toujours de bonne humeur, toujours gentil avec tout le monde. Pour nous seize sur c’te shift ténébreux, il a eu le même effet sur nos nuits qu’un gros spot qui éclaire une piscine creusée! La shop est devenue moins macabre. On a commencé à moins s’apercevoir qu’on tripotait du cadavre huit heures par nuit. Il avait rien dit encore qu’on le trouvait mauditement distrayant avec son extraordinaire bedaine qui le faisait marcher comme le Bonhomme Carnaval, un brin cambré, les pieds un peu écartés, ses yeux de billes bleu-bleu – deux piscines hors terre avec un rond d’huile au centre, la face toujours rougeaude, même entre quatre et demi pis sept quand toute nous autres on commençait à tirer sur le jaune CHSLD pis le vert pain moisi. Rien qu’à le voir, on savait que c’était un maudit bon gars. Du genre qu’on a pas besoin de faire le tour bien des fois avant de savoir dans quel sens va le grain de son bois. Fin comme du papier bible, pas un pet de malice, tendre pis délicat comme une fontanelle. Avec le temps, il avait trouvé un p’tit nom drôle qui collait parfaitement à chacun. Sans forcer les affaires, comme on le fait en famille. Juste pour taquiner, pour garder joie éveillée, pour pas laisser la nuit noire l’abattre.

Mais on a mis quand même un bout de temps à s’apercevoir de toute ça tellement on était concentré sur c’te gros ballon que sa ceinture sciait au tiers et qui testait à chaque respiration la solidité de ses boutons de sarrau. Vexé, lui? Pensez-vous! Jamais ça l’a choqué. Il le voyait bien qu’il était gros, bout de viarge! Pis il cherchait pas à être autrement, sinon, on a beau travailler dans une usine, on n’est pas des barbares! On l’aurait pas achalé avec ça. Dès fois, la nuit, quand une toupie de Bologne trop remplie fendait son enveloppe dans le fumoir, à pleines poignées, encouragé par nos rires pis nos criaillements amusés, notre Gros mettait dans ses poches la chair chaude pis boustifaillait ça pendant son shift. Heureux comme un roi! Enwèye, mon Gros! Fais-toi plaisir! Tu le mérites!

Remarquez que pour voir ça, fallait quand même être capable de le voir. Ça, je sais pas si ça se dit ou si ça se comprend, mais c’est drette comme ça.

Invisible à ceux qui sont aveugles à la bonté humaine, et qui saisissent plutôt là l’occasion de profiter de sa gentillesse, de sa candeur, le Gros – qui n’est d’ailleurs pas siiiii gros – passe son chemin comme les autres, et mourra sans avoir changé le cours du monde, ni même avoir sciemment essayé ou y avoir pensé. Il n’est pas là. Il est fondu aux autres, il est tout le monde en même temps. Il ne cherche pas à sortir du lot, il veut juste faire de son mieux, et ce faisant, il rend le lot meilleur. Comme un enfant insouciant, cet homme étiqueté ben ordinaire laisse nonchalamment tomber des perles tout le long de son chemin… Pour le bonheur de ceux qui partagent sa route.

Les gens de sa race font l’équilibre du monde.

*

De plus d’une manière, sa présence princière allait marquer le coup à l’usine.

Ce que le Gros allait nous faire vivre, presque involontairement – mais pas vraiment non plus –, avait rien pour nous dissuader de voir dans ce Gros-là quelque chose qui doit mauditement ressembler à la bonté humaine même. Pour placer les affaires, pour qu’on se comprenne bien avant se de lancer des jugements par la tête, faut savoir que sa femme, ben, elle dormait pas vraiment les nuits qu’il travaillait. Ma source est sûre. Y’a un gars de l’usine qui a callé pâle plus qu’une fois pour ça… Faque de temps en temps, mais c’était assez régulier quand même, elle recevait un ami – c’est ça qu’elle disait à sa fille quand elle se faisait réveiller par les couinements de sa mère pis que la pauvre p’tite pensait que ça allait pas. C’est rien, chérie. Va te coucher qu’elle criait à travers la porte barrée de sa chambre à coucher. J’vas baisser le son de la tévé

Mais les enfants, s’ils sont si naturellement conciliants, ne sont pas dupes pour autant. Sages, ils acceptent en silence les mensonges en pressentant avec justesse qu’ainsi ils agissent comme gardiens d’un équilibre qui leur est plus précieux que tout le reste. Pas dupe non plus, le voisinage. Moins porté que les enfants par contre à enterrer dans le mutisme le cortège de chars différents qui venait se stationner, au gré des semaines, dans l’entrée du Gros une fois sa Yaya décollée… Et les bruits… Ah! Les bruits! Comme la voix par temps froids, ils voyagent tellement bien quand ils transportent l’âcre parfum de la pourriture.

À l’usine, ç'a pas été bien long qu’on savait ce qui se passait chez eux quand il était pas là. Mais on fermait notre gueule. Personne voulait l’accabler. Ce qu’on sait pas nous fait pas mal. On se l’est jamais dit, mais on l’a pensé, pis on l’a fait. Sauf Rogatien. Non, il avait pas de surnom, lui, Rogatien. Y laisser son nom, c’était sa punition. Remarquez qu’entre nous autres on l’appelait Face de rat – sauf le Gros qui est méchant avec personne. C’est le seul qui affichait son air de bœuf, pis son caractère de cochon nuit après nuit, semaine après semaine… On aurait dit que faire chier était son métier. C’est le seul qui supportait pas la belle humeur que le Gros amenait à l’usine. Mis au courant des ouvertures qu’elle offrait, c’est le seul du shift qui est allé la visiter sa femme, au Gros. C’est le seul qui a ouvert sa grande gueule.

Le damné crotté a été une semaine au complet à asticoter la patience du Gros à coups d’allusions pas vraiment subtiles, vous pensez bien. Il devait s’être tanné de la bonne femme pis que ses coups portent pas sur l’humeur de notre prince, parce que, désespéré de pas le blesser j’imagine, il a fini par lui lâcher tout le morceau. Tout ce qu’il savait, de ses visites à lui, mais aussi celles des gars du shift de jour qui allaient faire leur tour. Y’a tout dit. Tout ce qu’il savait, pis une langue sale, ça en traîne de la cochonnerie.

Toute la semaine, le Gros avait encaissé, sans rien dire, sans répliquer. Il l’ignorait, faisait comme s’il entendait rien, mais on voyait que ça le tiquait, ça l’achalait. Y perdait de sa belle humeur. On disait au serpent d’arrêter ses sifflements, mais l’animal malfaisant avait toujours un petit jet de venin à cracher. Un moment donné, ça va péter qu’on s’est dit.

Évidemment. Quand il sortait de sa nuit et arrivait à la maison, elle était vide. Toujours. Les enfants à l’école et sa femme au travail. Et toute cette semaine-là, il était retourné chez lui soucieux. Lui, qui n’était pas d’un naturel particulièrement observateur, contre son gré contrarié, s’est mis à fouiller un peu plus attentivement les pièces de la menue maison pour y soulever une foule de petits détails qui effritait son déni. À la fin de sa semaine, qui se terminait dans la nuit du jeudi au vendredi matin, quand le Rogatien lui a poussé ta femme a’ fait une pas pire job, mais a’ pourrait quand même s’arranger pour que les enfants nous dérangent pas! et que l’épais est parti à rire de son gros rire d’épais, le Gros est sorti. Pas dehors. De lui-même.

On l’avait jamais vu comme ça. Même pas un peu proche. Lui toujours rougeaud, il a viré blanc comme un linge. Quand ses mains sont sorties des poches de son sarrau pleines de baloney, ses poings étaient déjà fermés, plombés. Y fallait pas qu’il parle des enfants.

Rogatien, bâti comme un cheval de trait, plus habitué à faire peur que d’avoir peur, baveux jusqu’au bout, fier de son coup, il voyait enfin le Gros sortir de ses gonds pis pour en rajouter une couche, en riant comme un démon, avec son index, il lui montrait son menton. Mais il a jamais vu partir le poing encore gommé de baloney chaud. Avant que le derrière de sa tête aille se fracturer sur la grosse tub qu’on utilisait pour mélanger le creton, il avait déjà perdu connaissance. Faque quand le crâne fendu est allé se repéter sur le plancher de béton, il était décédé.

C’est moi qui ai eu l’idée le premier. Ça faisait déjà une couple d’années qu’on avait un gros mélangeur, un bamix – genre de redemix mais de la grosseur d’un VUS, mettons. On s’en servait pour mélanger les viandes. Ben non! On n’a pas jeté la vipère dedans! On n’est pas des barbares! Mais on disait toujours aux patrons : C’est dangereux votre machine. Si un gars glisse ou accroche un bout de son sarrau après ça, il peut se retrouver en dessous, entre le bamix pis le plancher de béton pis se faire broyer comme un grain de poivre.

Faque c’est ça qu’on a fait. On est allés glisser le cadavre là.

Une usine à viande, c’est fait pour être lavé pis récuré à fond. Ç'a pas été difficile de nettoyer tout le reste avant d’appeler les urgences. C’était le milieu de la nuit. Accident de travail. La police est venue faire un tour à peu près juste pour satisfaire sa curiosité. Les grands pis les petits boss sont arrivés toute la gang, les yeux boxés, la face fripée. Fallait ben que ça arrive un jour que j’ai dit. CNESST. Enquête. Le gros kit. Ils ont rapidement installé un muret de sécurité peinturé en jaune fluo pour éviter d’autres malencontreux incidents.

Ce qu’on sait pas nous fait pas mal. On se l’est jamais dit, mais on l’a pensé, pis on l’a fait. Même le petit boss de nuit a rien dit. Là, c’était notre tour : le Gros, c’était nous.

Et puis, ils ne l’ont plus revu, leur Gros… Ce soir-là, il était parti avant même que son équipe fasse front commun de tout bois! La semaine suivante est passée sans qu’on ait de ses nouvelles autrement que par la Direction qui disait qu’il subissait, comme deux ou trois autres employés, un choc post-traumatique. Alors quand il a donné sa démission la semaine suivante, personne n’a été surpris.

Après ça? Après ça, il a paqueté dans sa Yaris tout ce qui pouvait entrer dans l’espace que n’occupaient pas ses enfants ni lui-même, comme de raison. On les aurait crus emballés sous vide. Pour aller où? Pas possible de savoir. En Alberta peut-être; semble-t-il qu’il y avait de la job là. D’une manière ou d’une autre, loin de cette vie, on imagine.

*

Dans le milieu d’une nuit glaciale, à vingt et une heures de char de l’usine à viande, au Esso de la petite ville de Whiteshell, tout juste passé la frontière qui sépare l’Ontario du Manitoba sur la Transcanadienne, emmêlés comme deux petits chiots au fond d’une niche, tout croches, les couvertures sur la tête, les oreillers mal placés, le pyjama Disney que leur mère leur avait donné avant de les laisser aller tout tortillé, collé sur leur petit corps fragile, les deux moussaillons dormaient profondément. Sous la crudité de ces impardonnables lumières blanches des postes à essence, leur père les observait tout en faisant le plein. Il pouvait aussi entendre la voix de Sinatra chanter dans la Yaris. De bon cœur, il l’accompagnait…

I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet

A pawn and a king

I've been up and down and over and out

And I know one thing

Each time I find myself layin'

Flat on my face

I just pick myself up and get

Back in the race

That’s life!

* * *

