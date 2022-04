La pétrolière chinoise CNOOC s’apprêterait à quitter le Canada par peur de sanctions

Le principal producteur de pétrole et de gaz de la Chine, CNOOC, se prépare à vendre ses actifs au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, selon des sources du milieu de Reuters. L’entreprise s’inquièterait de faire face à des sanctions financières de ces pays à cause des liens entre la Chine et la Russie.

Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière que la Chine devrait faire face aux conséquences si le pays aidait la Russie à éviter les sanctions mises en place par les puissances occidentales.

CNOOC a pris pied au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-Unis lorsque le groupe chinois a acheté l’ancienne entreprise canadienne Nexen, en 2012, pour plus de 15 milliards de dollars américains. Son portefeuille d’activités inclut des exploitations en mer du Nord, dans le golf du Mexique et dans les sables bitumineux de l’Alberta pour une production estimée à 220 000 barils par jour, selon les calculs de Reuters.

Sa principale exploitation au Canada est le site Long Lake au sud de Fort McMurray, en Alberta. CNOOC possède également des parts dans le site Hangingstone, dans le regroupement Syncrude et dans l’entreprise MEG Energy.

Des relations difficiles avec les pays occidentaux

CNOOC cherche à vendre ses actifs de moindre importance et difficiles à gérer , selon un cadre de l’industrie. Cette source a indiqué que les dirigeants de CNOOC trouvent la gestion des anciennes activités de Nexen difficiles à cause de la bureaucratie et des coûts élevés de fonctionnement dans ces pays.

Les cadres de CNOOC ont du mal à obtenir les approbations pour venir aux États-Unis, a ajouté cette même source. Les activités dans le golf du Mexique sont technologiquement difficiles et CNOOC a besoin d’apprendre de ses partenaires, mais les dirigeants ne sont même pas autorisés à visiter les bureaux américains , a-t-elle observé.

L’entreprise chinoise a également été radiée de la bourse de New York l’année dernière après que le gouvernement américain a estimé que CNOOC avait des liens avec l’armée chinoise.

Selon les sources de Reuters, le groupe chinois profite également du climat favorable à une vente de ses actifs occidentaux. Le pétrole et le gaz ont atteint des prix élevés et les pays occidentaux se concentrent sur l’accroissement de leur production pour compenser les exportations russes.

En contrepartie, l’entreprise cherche à acquérir des activités en Amérique latine et en Afrique et à développer ces projets au Brésil, en Guyane et en Ouganda, selon ces mêmes sources de Reuters.