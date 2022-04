Des condos préfabriqués pour remédier à la crise du logement à Toronto

Inspiré par un style de construction que l'on retrouve dans certaines régions de Scandinavie, d'Allemagne et d'Europe en général, un trio d'entreprises envisage de construire trois immeubles à appartements de hauteur moyenne à Toronto, présente Michael Barker, cofondateur de R-Hauz Solutions.

Son entreprise s’est spécialisée dans les logements préfabriqués et vante une méthode plus efficace que l’approche traditionnelle, mais aussi plus rapide et moins coûteuse.

Le mode de construction traditionnel est défectueux, il a échoué , défend M. Barker en pointant l’inefficacité de la gestion de la main-d'œuvre, les nombreuses erreurs commises ou encore les fréquents retards des chantiers.

Michael Barker, cofondateur de R-Hauz Solutions, veut remédier aux problèmes des constructions plus traditionnelles. Photo : CBC

Avec ses partenaires, les promoteurs Windmill Developments et Leader Lane Developments, il prévoit de construire trois immeubles en copropriété dans l'ouest de la ville, près de la gare GO Mimico, pour un total de 83 appartements. La prévente des logements doit débuter en août et la construction, en décembre.

Le consortium attend encore d’obtenir l'approbation de la ville pour le projet, au moment où la région de Toronto traverse une crise du logement abordable due à ce que les urbanistes appellent le milieu manquant - une pénurie de bâtiments résidentiels multifamiliaux de faible et moyenne hauteur.

En cause : de nombreux projets de logement sont lents à démarrer ou ne voient pas le jour en raison de règles complexes ainsi que du temps et des coûts de construction, dénoncent des observateurs.

Le chantier du projet pilote de l'entreprise R-Hauz situé au 1598, rue Queen Est, à Toronto. Photo : Facebook/R-Hauz

Cette nouvelle approche pourrait proposer une solution plus rapide et moins coûteuse en livrant un bâtiment comme un château de cartes où les pièces sortent de l'usine prêtes à l'emploi, que les équipes assemblent ensuite sur le site, explique M. Barker.

Également convaincu par la durabilité et la rapidité de ce mode de construction, Jason Halter, professeur à la Daniels Faculty of Architecture and Design de l'Université de Toronto, reste plus dubitatif quant à la réduction des coûts vantée par les promoteurs.

« Je n'ai pas encore vu un bâtiment préfabriqué être beaucoup moins cher que ce que l'on prétend. » — Une citation de Jason Halter, professeur à la Daniels Faculty of Architecture and Design de l'Université de Toronto

Il n'est pas garanti, non plus, que les économies engendrées par ce mode de construction se retrouvent bel et bien dans le portefeuille des futurs propriétaires.

Il serait malheureux qu'un promoteur maximise ses profits en termes de construction et ne répercute pas certaines de ces économies , relève M. Halter.

Durabilité

R-Hauz Solutions a terminé l'été dernier la construction d'un immeuble d'appartements sur la rue Queen Est à Leslieville, désormais habité. Les autres projets immobiliers en copropriété en seront des copies, indique Michael Barker de R-Hauz Solutions.

Ils seront construits avec du bois lamellé-croisé de l'Ontario qui séquestre le carbone à vie, fait valoir le promoteur. Cette méthode minimise également l'utilisation du béton, un matériau qui, selon lui, est plus néfaste pour l'environnement.

En outre, les conditions météorologiques ne ralentissent pas autant la construction de préfabriqués et les conditions de travail sont généralement meilleures, affirme de son côté Tamer El-Diraby, professeur de génie civil à l'Université de Toronto.

Il est de plus en plus difficile de trouver des personnes formées et prêtes à se rendre sur les chantiers , fait remarquer M. El-Diraby.

Cette méthode de construction pourrait offrir davantage d'emplois dans le secteur de la construction aux jeunes, aux femmes et aux personnes ayant un intérêt pour la technique, ajoute-t-il.

Avec les informations de Clara Pasieka, CBC