Grand départ des crabiers de la Gaspésie et des Îles

C'est sous les feux d'artifice que les crabiers du port de Sainte-Thérèse-de-Gaspé sont partis avant la levée du jour, vers 4h.

Malgré l'heure matinale, des familles et des curieux sont là pour assister au rituel printanier. La fébrilité est palpable. Les sourires, évidents.

« On va y aller pour une autre saison. Les quotas ont monté, ce serait bien de faire de bons coups dans les premiers temps. » — Une citation de Nelson Lelièvre, capitaine du Phélin

Le capitaine Lelièvre espérait revenir à quai lundi ou mardi pour son premier débarquement de la saison.

Consulter sous forme de texte Les crabiers de la Gaspésie et des Îles sont partis mercredi matin.

Au Nouveau-Brunswick, la bonne humeur sur les quais était aussi manifeste. La nervosité était aussi au rendez-vous à Shippagan où seul un petit couloir dans les glaces permettait aux bateaux de sortir du port.

Partir le plus tôt possible au printemps

Ce départ était très attendu par les crabiers de la Gaspésie et des Îles qui souhaitaient prendre la mer dès samedi.

Le ministère avait repoussé, vendredi, la rencontre sur la date de départ pour la pêche, indiquant que la Garde côtière n’était pas prête.

Contrairement à d’autres pêcheries, comme la crevette où la date de départ, le 1er avril, est connue à l’avance, la date de départ de la pêche au crabe des neiges est fixée chaque année au printemps.

L’an dernier, toutes les flottilles du sud du golfe étaient parties dans les premiers jours d’avril. C’était une première.

Des crabiers au quai de Rivière-au-Renard, samedi dernier, en attente d'une date de départ. Photo : Radio-Canada / Joane Berube

Les crabiers du Québec espéraient bien répéter l’exploit, mais ils ont dû attendre leurs collègues du Nouveau-Brunswick.

Au Québec, où tout le monde se préparait à un départ plus hâtif, l’impatience a monté d’un cran d’autant plus que le protocole du ministère permet depuis quelques années un départ différencié entre les flottilles du Québec et celles de l’Atlantique.

Dans la péninsule acadienne, les ports restent souvent encombrés par les glaces plus longtemps qu’en Gaspésie ou dans l’archipel madelinot.

Ces quelques jours de pêche perdus peuvent représenter beaucoup d’argent puisque d’ici la fin du mois d’avril, les baleines noires feront leur entrée dans le golfe et avec elles, un processus de fermetures et de réouvertures de zones de pêche.

À l’été, en juin, plusieurs zones sont fermées définitivement pour éviter les empêtrements dans les cordages. Comme les baleines pour s'alimenter fréquentent les mêmes secteurs d’abondance que les crabiers, certains peinent alors à pêcher tout leur quota avant la fin de la saison, le 30 juin.

En Gaspésie, une centaine de crabiers ont pris la mer, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Il s'agit quand même, cette année, du deuxième départ le plus hâtif pour les flottilles de la zone 12 qui partaient généralement plus tard, et ce, avant que la baleine noire vienne chambouler le calendrier.

Une année prometteuse

Cette année, les crabiers des zones du sud du golfe pourront pêcher un total de 32 519,41 t. C’est 37 % de plus que l’an dernier, mais environ 10 000 t de moins qu’en 2017, une année record.

Total admissible des captures dans chacune des zones du sud du golfe Saint-Laurent Total admissible des captures dans chacune des zones du sud du golfe Saint-Laurent Zone 12 28 065, 24 t Zone 12E 195,24 t Zone 12F 1164,00 t Zone 19 2644,92 t Allocation — Relevé scientifique 450,00 t

Les crabiers s'attendent à des prix très élevés en raison de la rareté de la ressource sur le marché mondial.

Particularité madelinienne

Aux Îles-de-la-Madeleine, les homardiers, qui ont droit à une partie du quota, se partageront 76,4 t dans la zone 12 et 18,42 t dans la petite zone 12F.

Ces allocations étaient distribuées entre les 325 homardiers madelinots par tirage au sort.

Aux Îles aussi, les crabiers étaient prêts à partir, tôt cette année. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Cette année, ce sont les deux associations qui représentent les pêcheurs, soit le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles et l’Association of Inshore fisherman qui se partageront respectivement 66,6 % et 33,3 % des quotas autorisés dans chacune des deux zones.

Avec la collaboration de Marguerite Morin