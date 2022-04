Renoncer?, de Daniel Chouinard, finaliste du Prix de la nouvelle 2022

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

RENONCER?

Djami dit que les charmes de la conversation ont tout de même leurs limites. En fait, Djami dit : Les charmes de la conversation ont tout de même leurs hostie de limites. Djami sacre pas mal. Ça fait drôle venant d’elle. Un parler de bûcheron sortant d’un corps de ballerine. Elle dit que les sacres, c’est la première chose qu’elle a aimée du Québec et qu’elle ne se tanne pas de jurer avec les mots d’une autre religion.

Donc Djami me dit que ça suffit. Après douze séances de FaceTime, il est plus que temps de passer aux choses concrètes. Elle exagère, il n’y en a pas eu autant, mais j’aime bien avoir son avis, comme dans On a beau avoir a-d-o-r-é Les monologues du vagin, ça veut pas dire qu’on n’a pas le droit aussi à un vrai dialogue! Je sais pas où Djami va chercher des idées pareilles.

De toute façon, même si je lui demande pas son avis, Djami me le donne. Gab, tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que des gars qui te méritent pas. Si t’étais pas si belle aussi, ça aiderait. Je te jure, si t’étais juste belle normal, ça serait plus facile. Si t’étais pas le pétard que t’es, t’aurais pas après toi toute cette gang d’insignifiants qui te prennent pour un trophée. Crois-moi, les pétards heureux, ça court pas les rues!

J’écarquille les yeux, façon diplomatique de lui dire qu'elle exagère. En vain. Ben oui, Gab, ça se peut, être trop belle. La beauté, ça peut être lourd à porter. Je veux pas te décourager, mais ça sera pas facile pour toi de trouver quelqu'un capable d'aller au-delà de ton enveloppe. Quelqu'un tout simplement capable d'ouvrir ton enveloppe.

Mon enveloppe. Je suis arrivée la première au resto. C’est lui qui l’a choisi, un resto que je connaissais pas. Pas très grand et déjà presque bondé. Resto de quartier (son quartier?), à la mode, visiblement, avec peut-être plus de respect pour le produit que pour le client. La serveuse s’approche pour s’assurer que j’ai bien une réservation et je m’entends répondre le plus naturellement du monde oui, bien sûr, une réservation au nom de cet homme que je n’ai encore jamais rencontré. Elle m’installe à la dernière table libre en vitrine.

Mon enveloppe. Avec Luc, quand j'y repense, c'est sûr que c'était pas mal basé sur les apparences. Bon, on était jeunes, ça excuse peut-être un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est dur de croire que j'ai pu avoir deux enfants avec un maniaque de moteurs (un Sea-Doo, deux motos, un pick-up, un char) qui était très beau et très viril, avec un air de rebelle qui m’attirait. Au fond, des fois, à vingt ans, une fille veut que son chum ait l'air d'un bum pis elle est toute surprise quand elle se rend compte une couple d'années plus tard que c'est un bum qui la traite comme de la marde. Bon, au moins il me battait pas, pas physiquement en tout cas, mais l'égoïsme, le narcissisme et l'indifférence, ça peut être quand même assez violent. J’aimerais ça avoir plein de beaux souvenirs du père de mes enfants (j’en ai quand même quelques-uns), mais presque vingt ans après l’avoir laissé, à sa grande surprise semble-t-il ( A m’a crissé là pis j’ai rien vu venir! ), il faut bien que j’admette qu’on n’habitait pas la même vie. Son air de bum lui a permis d’avoir plein d’autres filles après moi, mais j’appellerais pas ça refaire sa vie.

La serveuse voudrait bien m'apporter autre chose à boire que de l'eau plate. Est-ce que ça se fait? De quoi je vais avoir l'air s'il arrive et que j'ai déjà commencé à boire? La madame est nerveuse? Elle essaie de se donner un air cool avec un verre de vin blanc? Un homme se casserait sûrement pas la tête avec ça. Je vais prendre un verre de vin blanc, que je dis à la serveuse, un peu pour me débarrasser d'elle, même si elle est gentille, au fond.

Un couple âgé à la table d'à côté. Elle, elle me rappelle personne mais lui me fait penser à Papa. La même douceur dans les gestes. Une espèce de calme enveloppant. Est-ce que c'est une chance ou une malédiction d'avoir un père comme ça? Un peu des deux peut-être? Est-ce que je me suis interdit d'être attirée par un homme comme ça pour me prouver que je recherchais pas mon père? Il y en a eu, je pense, des hommes comme ça, qui se sont intéressés à moi. Ça se peut pas qu’il y en ait pas eu. Des gars juste gentils qui demandaient pas mieux que de bien me traiter. C'est sûr qu'il y en a eu même si j'ai pas de souvenirs précis en ce moment. Le vieux monsieur vient de poser sa main sur celle de sa femme, enfin je suppose que c'est sa femme. J'aimerais ça entendre ce qu'il lui dit. C'est cute. Peut-être que si j'avais été capable de m'intéresser à un homme tout simplement gentil, il serait assis en face de moi avec sa main posée sur la mienne?

Au moins avec Marc, l’ingénieur bon papa, j'étais pas retombée dans le même pattern, comme disait ma psy de l’époque. Un gars profond, capable d'une vraie conversation, capable de m'écouter même. Sauf que lui a jamais vraiment embarqué. Trop pris par ses enfants pis jamais dépris de son ex. Plus il était pris par ses enfants, plus je trouvais ça cute et plus je le voulais. L'enfer. Je me suis fait vraiment mal. J'ai frappé un mur que j'ai refusé de voir pendant longtemps. C’est drôle, ça : des fois, parce qu’une relation est difficile, on a envie de croire qu’elle en vaut la peine. Son ex l’avait fucké ben raide en le sacrant là pour une autre femme. Il était plus capable d’être un chum, juste un père. En plus, nos enfants s'entendaient bien. Hostie de gâchis, dirait Djami. Des fois, on avait des conversations que j’aurais pu avoir avec une chum de fille. Au début j’étais déstabilisée, je me demandais si c’était normal. Quand j’en parlais à mes chums de filles, il y en a qui disaient que ça l’était pas, qu’au fond il était peut-être gai pis que c’est ça qui avait attiré son ex, son côté féminin. N’importe quoi.

J’ai laissé la serveuse choisir le vin blanc, ça flatte leur orgueil, souvent le service est meilleur après. Ce n'est que maintenant que je m'aperçois que la serveuse est très jolie. Elle aussi, elle est pognée avec une belle enveloppe et ─ ça va avoir l'air prétentieux mais tant pis ─ on dirait qu’elle me fait du charme. Djami dirait que c’est flatteur, moi je dis que c’est un peu lourd. On dirait qu’il y a des gens très beaux qui se sentent obligés de séduire. Pourquoi?

Le vieux monsieur parle beaucoup avec les mains. Elles sont fines, maigres même, et on voit de grosses veines bleues sur le dessus. Papa avait plutôt des mains de fermier. Un cuisinier avec des mains de fermier.

Ma meilleure chance, c'est probablement avec Jean que je l'ai eue. Une sorte d'intello rose pâle, quoique je sais pas si les journalistes se considèrent tous comme des intellos, mais c'est sûr qu'il travaillait plus avec sa tête qu'avec ses mains. C'est niaiseux, mais on dirait que je me suis jamais sentie à la hauteur, je sais pas pourquoi. Une vétérinaire, ça vaut bien un journaliste non? C'est même pas lui qui me donnait cette impression-là. C'est juste moi. J'en ai jamais parlé à Djami parce que ça l'aurait mise en maudit. En plus c'était bien au lit, il était attentionné et tout, j'avais autant de plaisir que lorsque je me caresse, jusqu'à ce que sa prostate se mette à lui jouer des tours. Dysfonctionnement érectile. J'ai jamais réussi à le rassurer, à le convaincre que ça me dérangeait pas tant que ça. En fait j'étais pas sûre que ça me dérangeait pas tant que ça, mais j'étais mauditement sûre que je voulais pas le perdre. Pas bander avec une femme comme toi, c'est impardonnable! , qu'il m'a dit un peu avant de me quitter. Tu mérites mieux que ça. C'est bizarre, ça me frappe juste maintenant, mais ça ressemble à ce que Djami m'a dit. Je commence à être tannée de mériter mieux que ça. J'ai essayé qu'on reste au moins amis, mais ça non plus il a pas voulu. C'est trop dur, Gabrielle, ça me démolit, ça fait juste me rappeler que j'ai pas été à la hauteur. Maudit orgueil.

Mon fils a dix-neuf ans et des fois je me demande comment lui il traite les femmes, dans l'intimité je veux dire, comment il va les traiter toute sa vie. Est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour qu'il les traite comme du monde? À commencer par sa sœur, est-ce qu'il la traite bien, est-ce qu'il est encore proche d'elle? Maintenant qu'Émilie est partie de la maison, je sais plus vraiment comment ça se passe entre eux. Pis sa blonde, quand il va en avoir une – d'ailleurs il devrait pas en avoir une à dix-neuf ans? me semble que oui –, comment il va la traiter? Est-ce qu'elle va me le dire s'il la traite pas bien, est-ce qu'on va être proches? Au moins Émilie ça a l'air d'aller, Jean-Sébastien a l'air fin avec elle, mais est-ce qu'elle me le dirait si ça allait pas? On est proches me semble. Est-ce qu'elle va être plus chanceuse que moi dans sa vie amoureuse, est-ce qu'elle va faire de meilleurs choix? Est-ce qu'elle va consciemment choisir de pas faire les mêmes choix que moi? Jean-Sébastien, en tout cas, me rappelle aucun des hommes que j'ai connus.

La serveuse m'a un peu pris en pitié, je pense, parce qu'elle m'apporte une mise en bouche avec mon verre de vin : Notre terrine d'oie maison, avec le sancerre, vous allez voir, c'est exquis. Exquis, ça fait longtemps que j'ai entendu quelqu'un dire ce mot-là. En plus elle le dit avec un sourire ravageur. Elle, je sais pas si elle a un chum, j’imagine que oui avec son enveloppe, mais j'espère juste qu'il est pas jaloux, parce que si oui, il doit pas dormir beaucoup la nuit.

Le vieux monsieur a réussi à faire rire sa femme. C'est vraiment cute. Elle rit tellement qu'elle s'essuie les yeux avec sa serviette. S'ils sont vraiment ensemble depuis une éternité et qu'il la fait rire comme ça, je sais plus quoi dire. Papa aussi faisait beaucoup rire Maman. Elle disait même que c'est comme ça qu'il l'avait eue, parce que, franchement, la première fois qu'elle l'avait vu, elle l'avait pas trouvé particulièrement beau. Ça, ça faisait beaucoup rire Papa. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui aimait autant faire rire de lui.

Mathieu arrive pas. Ça va faire une demi-heure que je suis là. J'ai fermé mon téléphone avant d'entrer dans le restaurant, j'y peux rien, je trouve ça pathétique attendre au restaurant en regardant son téléphone. Je me souviens pas que ce soit déjà arrivé. D'habitude, le gars est déjà là quand j'arrive. Je sais pas quoi faire.

La serveuse s'approche à nouveau, qu'est-ce qu'elle me veut encore?

─ Il y a un monsieur qui vient d'appeler et qui essaie de vous joindre sur votre cellulaire. En fait, c'est le monsieur qui a fait la réservation.

─ Il vous a demandé de me faire un message?

─ Euh, oui, en fait, c'était pas très clair.

─ Pas grave. Laissez faire.

La serveuse ouvre grand les yeux, ils sont vert pâle. C'est vraiment beau.

─ Vous voulez pas avoir le message?

─ Non. C'est combien pour le vin?

Elle sourit. Il y a de toutes petites rides qui apparaissent aux coins de la bouche et des yeux. C'est vraiment beau.

─ Rien, je vous l'offre.

Là, c'est moi qui comprends pas.

─ Vous faites ça souvent, payer à boire à vos clients?

─ Jamais.

─ Alors pourquoi là?

─ Je vous expliquerai après mon shift, si vous voulez. Je finis vers dix heures.

Elle griffonne un numéro de téléphone sur un coin de la nappe de papier, le déchire, me le tend et file vers la cuisine. Le restaurant est plein, il y a une file dehors. Plein de gens qui veulent prendre ma place.

