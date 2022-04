Une main tendue dans le parking du Husky à Prince George, de Julie Bosman, finaliste du Prix de la nouvelle 2022

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

UNE MAIN TENDUE DANS LE PARKING DU HUSKY À PRINCE GEORGE

Sur le comptoir de la réception, de grosses saucisses suintantes de gras tournent au ralenti dans une rôtissoire vitrée. Le prix de la chambre du motel Netchako, fréquenté par des planteurs, des camionneurs, des travailleurs saisonniers et des strip-teaseuses de passage, est sans doute justifié par la moquette gravée de brûlures de cigarette, la douillette louche en polyester et les murs orange en carton.

Après plusieurs jours dans le bois à planter des arbres, les seules exigences de Julie sont une douche chaude pour déloger la crasse, un bain chaud pour se relaxer, un lit, une télé. Et ça, n’importe quel motel cheap de n’importe quel trou perdu du Canada, le plus meilleur pays du monde , peut l’offrir.

En après-midi, un camionneur l’avait prise sur le pouce, avec son sac à dos trop lourd, en bordure de l’Alaska Highway à Fort Saint John. Yes, il passait par Prince George, hop in, non la boue de ses souliers ne le dérangeait pas. Elle s’était fait poser les questions usuelles, son nom, d’où elle venait, ce qu’elle faisait. Elle lui avait aussi demandé ce qu’il convenait de demander dans les circonstances, en espérant qu’une conversation de cinq heures ne serait pas le prix à payer.

C’est ce qu’elle détestait le plus quand elle faisait du pouce, devoir parler, devoir écouter. L’obligation de. Ça l’épuisait et ça l’ennuyait. L’idéal, c’est quand deux étrangers ne se soumettent pas aux échanges convenus ni ne se sentent pressés de combler les silences.

L’idéal avait été atteint après les présentations d’usage. En plus de se trouver un seul lift pour parcourir quatre cent trente-huit kilomètres, elle avait pu se laisser hypnotiser par le défilement des pins et des cèdres jusqu’à sa destination au son de Kash Country Alaska.

Alors que la passagère somnolait, le chauffeur, lui, yeux fatigués sur la route, mains lourdes sur le volant, avait été envahi encore une fois de pensées au sujet de sa fille. Où pouvait-elle être et qu’est-ce qu’elle pouvait faire à cet instant précis, pendant que lui conduisait avec une pouceuse du Québec à ses côtés qui devait avoir son âge?

Il ne voudrait pas qu’on croie que c'est fréquent ou qu’on le mette dans le même panier que les autres, non, il n’est pas comme eux, mais quand il se sent trop seul dans la couchette de son camion, quand son imagination lui donne envie s’arracher le cœur, il sort prendre une bière, et bien souvent, en fait, il se sent encore plus seul, et en plus, il a peur. Et s’il tombait sur elle au Triple Crown Gentlemen de Fort Nelson ou au Playgirl Cabaret de Burns Lake? Qu’il choisisse les bars de danseuses les plus éloignés ou les plus miteux ne présentait aucune garantie. Il sait bien que les filles sont envoyées en Greyhound par leur agence un peu partout en région, là où les hommes sont en manque de chair, pour des tournées d’une semaine à raison de six shows de vingt minutes par jour. À première vue, ça ne réglait rien, mais les hommes profitaient de la situation, faisant miroiter des gains supplémentaires.

Il n’y a pas à se leurrer. Ce n’est pas tant pour combler sa solitude ou pour se changer les idées qu’il s’arrête dans de tels endroits déprimants ou qu’il opte pour les plus reculés. C’est pour provoquer avec hésitation le destin. Ça lui fait peur, oui, mais combien de fois a-t-il espéré voir sa fille et s’est-il imaginé la prendre dans ses bras, couvrir son corps nu, lui murmurer que tout allait être OK?

En attendant, il s’asseyait en retrait avec son verre, honteux de se trouver parmi les clients qui s’égosillaient montre-nous ton trou, allez salope, penche-toi, tire la langue, ouiiiii! Le pire, c’était qu’il bandait, malgré lui, à la vue de ces enfants, parce que c’est ce qu’elles sont encore, des enfants qui ont l’âge d’être sa fille. Il regagnait la route, dégoûté de lui-même et du spectacle de ces hommes barbares, tout en continuant d’avoir peur et d’espérer.

Arrivé à Prince George en soirée, il avait stationné son camion-remorque dans un Husky. Il était descendu et en avait fait le tour pour aider la passagère avec son bagage. Debout devant lui, sac déposé à ses pieds, elle l’avait remercié et lui avait tendu la main avec un sourire timide. Son regard en arrêt sur cette main, menue, lacérée par le travail fastidieux des arbres plantés, il avait finalement retiré la sienne de sa poche. Pourquoi résistait-il? Et plus il résistait, plus il courrait le risque qu’elle interprète mal son hésitation, non? Alors, peiné par cette idée, il s’était décidé à glisser sa paume dans cette main offerte, en rendant à la jeune fille son sourire, et peut-être avait-il fait durer un peu trop longtemps cette étreinte avant de lui dire, en tentant de dissimuler l’émotion de sa voix, take care dear.

L’homme à la réception lui remet la clé de la chambre 208. Julie y entre et dépose son sac sur la chaise et range le six-pack dans le minifrigo. Elle commence par une douche et termine par un bain chaud, qu’elle ne quitte pas avant d’avoir la peau plissée. Des rires déboulent dans le corridor, faisant trembler le miroir Jack Daniel’s embué. Dans celui-ci, comme dans tous les miroirs et, pourrait-on ajouter, dans le regard de tous les hommes, elle s’est observée, habillée et nue. À force, c’était impossible de savoir quelle version correspondait à ce que les autres voyaient en vrai. Elle ne gagnait jamais à ce jeu. Son reflet était moche et la dégoûtait. L’espoir alimentait sa compulsion. Alors, elle se regardait. Et déprimait.

L’eau maintenant presque froide la force à sortir. Radio-Canada Colombie-Britannique diffuse L’heure G avec Gaston L’Heureux. Elle s’ouvre une bière, attrape le sac de chips et se cale contre les oreillers. Chantal Jolis, avec son accent français, explique qu’elle est un fromage gruyère, incapable de retenir ses élans et ses éloges pour les personnes qu’elle aime.

En l’écoutant émerge dans les pensées de Julie le visage de Mélanie qui, à certains égards, est aussi un fromage gruyère. Sous des apparences dures, sèches, elle se révèle fidèle en amitié, généreuse, s’offre entièrement, répond toujours présente et n’est jamais avare de gestes d’affection ni de mots d’encouragement. Contrairement à Julie, trop accaparée par des histoires d'amour insensées, des portes qui claquent, des lits qui se renversent de rage pour être une bonne amie.

Elle a envie d’entendre sa voix, là maintenant, malgré le décalage horaire. Elle lui téléphone à frais virés de cette chambre minable avant que l’intoxication des occupants ne traverse, et c’est inévitable, la frontière de l’amusement pour sombrer dans les cris, les pleurs, les coups et les bouteilles fracassées, et alors, la conversation serait impossible.

Mélanie est contente de l’appel, dit qu’elle n’est pas encore couchée et se lance dans un monologue enflammé sur la visite de Nelson Mandela qui fait sourire Julie de réconfort. C’est apaisant de sentir que tout est intact, quand, pour elle, tout lui donne l’impression de s’ébrécher. À la fin, Mélanie lui demande, pis toi, comment tu vas, après avoir lâché fuck la Confédération. Julie voudrait lui parler de l’odeur de chou bouilli qui empeste Prince George, lui raconter pourquoi la puanteur de l’usine à papier l’avait immédiatement propulsée dans ses souvenirs d’enfance chez sa grand-mère, lui décrire aussi le motel et la chambre. Elle omettrait l’histoire du miroir qu’elle n’avouerait à personne ni à elle-même. Elle aligne plutôt des nouvelles d’ordre général : elle s’est bien rendue à Fort Saint John en autobus, fuck, c’était interminable, elle y a rejoint Laurent et Jules, oui, les retrouvailles avec Laurent avaient été disons excitantes, hihi, ils ont planté, c’était de la marde, ils allaient faire du camping et de la randonnée avant de cueillir des cerises dans la vallée de l’Okanagan.

Ensuite, elle dépeint comme un cliché le camionneur de cet après-midi avec le poster de Dolly Parton au plafond de sa couchette, la peau jaunie de son index et de son majeur gauches, le cendrier débordant de mégots, les gobelets de café Tim Horton, le car-freshner en forme de sapin accroché au long bras de vitesse, et elle la fait rire en essayant d’expliquer comment la suspension à air de son siège de conducteur faisait rebondir le gras de sa bedaine.

Julie hésite à raconter le reste parce que c’est bizarre, parce que ce n’est pas important, mais, dans le stationnement du Husky à Prince George, elle lui avait tendu la main et l’avait remercié en taisant sa joie de s’être trouvé un lift, de ne pas avoir eu à faire la conversation, ni à donner son opinion de Québécoise sur le lac Meech, ni à rire avec malaise de ses commentaires douteux, ni à craindre qu’il s’arrête nowhere pour l’inviter à le suivre dans sa couchette.

Le camionneur avait regardé sa main, l’avait prise dans la sienne, chaude, enveloppante, en disant doucement take care dear, et quelque chose s’était insinué en elle. Elle avait eu envie de s’effondrer dans ses bras et de l’implorer de la croire, elle essaie vraiment fort de prendre soin d’elle, de ne pas trop se détester, d’être positive, de compter ses blessings, au moins trois par jour, notés dans le cahier qu’elle traîne partout, selon les conseils d’Oprah, mais ce n’est pas facile, elle se sent perdue, seule, inadéquate, laide, grosse, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle fêtera ses vingt ans dans quelques jours, elle sort avec un looser, tout est toujours compliqué, son frère a le cancer, son père ne l’aime pas, et comment c’est possible, han, qu’un père n’aime pas sa fille, c’est une preuve, non, si son père ne l’aime pas, c’est qu’elle est détestable, non, et peut-être accepterait-il lui, le camionneur, qu’elle poursuive la route en sa compagnie, sa main dans la sienne pour toujours, mais ouf, bon. En baissant les yeux sur ses chaussures sales, elle avait réussi à sourire, à ravaler ses larmes, et à répondre, yes, thank you, you too, take care, avant de tourner les talons, de mettre un pied devant l’autre, alourdie par son trop gros sac, en direction du motel Nechako.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles (fictions) et poèmes inédits soumis au concours.

Vous aussi, vous écrivez? Participez à nos prix de création!