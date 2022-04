Sophie D’Amours réélue rectrice de l’Université Laval

Elle a été élue avec une forte majorité. Elle a obtenu 104 votes, alors que son rival Éric Bauce a obtenu 38 votes.

La première femme rectrice de L’Université Laval, qui occupe le poste depuis 2017, s’est dite émue et fière.

Je suis ravie, je suis très très heureuse. Je suis honorée de cette décision qui me permet de continuer avec la communauté universitaire. Je suis émue aujourd'hui , a lancé la rectrice tout juste après l'annonce des résultats.

Elle compte continuer de faire croître la notoriété de l’Université, augmenter l’impact social de la recherche et moderniser l’enseignement.

Favoriser l'accès aux études en continu et améliorer les services, tant aux étudiants qu'au personnel, font aussi partie de ses priorités.

La rectrice réélue partage aussi certaines idées avec son rival durant la course au rectorat, Éric Bauce.

Les deux se sont engagés durant la campagne à la fois à améliorer le virage de l’enseignement en ligne et à adopter de nouvelles mesures pour ramener le personnel et des étudiants sur le campus.

Les gens me disent: " on a apprécié. On ne retournera pas en arrière". Mais en même temps, cette vie sur le campus, les interactions, les échanges, c'est ça aussi qui fait grandir les personnes. On va devoir repenser notre campus physiquement , précise Sophie D'Amours.

Elle souhaite à nouveau élaborer ses prochains plans d’action après avoir consulté la communauté universitaire et des leaders de la région de Québec.

Durant la campagne au rectorat, la rectrice sortante s’est également engagée à créer un registre public, des partenariats de recherche ainsi qu’un bureau d’éthique institutionnel à l’Université Laval.

Critiques

Ces promesses viennent en partie répondre aux critiques essuyées par l’Université dans le dossier de son partenariat avec le Port de Québec.

Le candidat vaincu au rectorat de l'Université Laval, Éric Bauce. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

"Gestion opaque"

Éric Bauce se présentait pour une deuxième fois de suite contre Sophie D’Amours. Il a été vice-recteur pendant 10 ans sous Denis Brière, jusqu’en 2017.

Durant la course au rectorat, il a reproché à la rectrice sortante sa gestion opaque et centralisatrice .

Il souhaitait notamment réduire le nombre de vice-recteurs et augmenter la taille du comité de direction pour y inclure des employés, des étudiants et des professeurs de l’Université Laval.

Les reproches de M. Bauce concernant la gestion de l'Université ont été entendus.

Les gens nous ont dit apprécier la façon dont on travaille. Ceci dit, on peut faire mieux et je pense que les discussions qu'on a eues pendant la campagne vont nourrir des perspectives d'amélioration , mentionne Sophie D'Amours.

Avant son premier mandat comme rectrice en 2017, Sophie D’Amours à été vice-rectrice et professeur en génie mécanique.

Au total, 142 des 146 membres du Collège électoral ont participé au vote.