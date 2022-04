La piscine de Kitsilano pourrait rester fermée cet été en raison d’une tempête de janvier

Dans une vidéo publiée mardi sur le compte Twitter de la Commission des parcs de Vancouver, le gérant des services de loisirs de la Ville, Peter Fox, montre des fissures retrouvées au fond de la piscine située aux abords de la baie English.

Il explique que les dégâts n’ont pu être constatés que récemment, parce qu’il a fallu attendre que la piscine soit entièrement vidée, que la marée se retire et que le niveau des eaux souterraines baisse avant de pouvoir faire une inspection.

De fortes marées se produisent chaque année , dit-il, mais cette tempête ne ressemble à rien de ce que nous avons connu auparavant .

Au début du mois de janvier, les Vancouvérois ont pu observer d'importantes vagues venir s'échouer sur les berges en raison de fortes marées dans le Pacifique. Photo : Ben Nelms/CBC

Le 7 janvier, les vents pouvaient atteindre les 90 km/h. Une forte marée a inondé plusieurs plages qui bordent la métropole et causé des dommages à la promenade de bord de mer du parc Stanley, lui aussi bordé par la baie English. L’accès au parc avait d’ailleurs été fermé afin d’assurer la sécurité des promeneurs.

La tempête a créé d’énormes vagues qui ont inondé la piscine , ajoute Peter Fox dans la vidéo.

Selon Steve Kellock, directeur des loisirs à la Commission des parcs de Vancouver, il est trop tôt pour estimer le coût des réparations, car les ingénieurs auront besoin de six à huit semaines pour effectuer une évaluation complète.

Pour compenser la fermeture de la piscine de Kitsilano, la Commission des parcs compte prolonger les heures d'ouverture des piscines de Second Beach et de New Brighton Park, et y ajouter des sauveteurs.

Avec des informations de l'émission On The Coast