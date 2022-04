La Nouvelle-Écosse prolonge le port obligatoire du masque à l’école

Le port du masque dans les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse demeure obligatoire au moins jusqu'à la fête de la Reine, en mai, annonce mercredi le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Les élèves, les membres du personnel, les fournisseurs de services, les bénévoles et les visiteurs doivent ainsi continuer de porter un masque pendant les heures de classe et dans les autobus scolaires.

Pendant la pandémie, nous avons collaboré avec la Santé pour permettre aux enfants d'aller à l'école , affirme la ministre Becky Druhan, citée dans un communiqué.

Notre approche nous a permis de garder les écoles ouvertes pendant la majorité de l'année afin de continuer l'apprentissage en personne. Je sais que ça n'a pas été facile, et je remercie les enseignants, le personnel, les élèves et les familles pour leur dévouement à l'apprentissage et au bien-être de l'apprentissage des enfants , ajoute-t-elle.

L’exigence du port du masque à l’école devait être levée après le congé de mars, mais elle a été prolongée jusqu’à la mi-avril.

Cette exigence sera réévaluée d’ici le 20 mai, indique le ministère.