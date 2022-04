La cathédrale Saint-Germain accueillera ses fidèles pour Pâques

Il s'agit de la première messe de Pâques célébrée dans l'église depuis sept ans. Une messe de minuit avait cependant eu lieu pendant les Fêtes, également présidée par Mgr Grondin.

C'est important de démontrer à monseigneur à quel point les paroissiens de Rimouski sont prêts à garder leur cathédrale en marche et le nombre [de personnes présentes] va nous encourager à poursuivre toutes les démarches qu'il faut faire pour l'ouvrir un jour définitivement , a affirmé le président de la Fabrique Saint-Germain, Jean-Pierre Heppell.

M. Heppell estime que cette célébration présidée par l'archevêque démontre son intérêt à faire revivre la cathédrale. Mgr Grondin affirmait d'ailleurs, plus tôt cette semaine, vouloir faire à nouveau de la cathédrale un lieu de rassemblement.

Or, il n'est pas prévu de faire d'autres célébrations dans la cathédrale à court terme. La Fabrique espère avoir une réponse à sa demande de subvention au Conseil du patrimoine religieux pour effectuer des travaux d'urgence sur la cathédrale au cours des prochains mois. Si tout va bien, des appels d'offres pourraient être lancés cet automne.

Aussitôt qu'on a le ok, [...] ça va se mettre en branle le plus rapidement possible , affirme M. Heppell.

En ce qui a trait à la vocation de la cathédrale à l'avenir, le conseil de fabrique dit partager la vision de l'Archevêché – qui souhaite aussi y accueillir des activités culturelles et touristiques – mais dit se concentrer pour l'instant sur les travaux d'urgence à effectuer.

On a la même idée, on veut faire autre chose avec la surface, mais là, on ne s'est pas arrêté à 100 % là-dessus. Là, c'est la toiture qui presse et dans le temps que ça va se faire, on va pouvoir voir comment on va réviser l'intérieur pour faire un mix de culturel, d'activités autres qu'une messe, tout en étant préparés pour recevoir de grandes célébrations comme une messe de Pâques ou de minuit , poursuit le président.

En attendant, il est important que les citoyens assistent à la messe de dimanche pour démontrer leur attachement à la cathédrale, selon M. Heppell. Leur présence est importante ce dimanche-ci , dit-il.

La célébration aura lieu dimanche à 11 heures. En vertu des règles sanitaires en vigueur, les personnes qui y assisteront devront porter le masque pendant la cérémonie.