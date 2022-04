Le sud-est de la Saskatchewan frappé par une tempête historique

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, un blizzard se formera rapidement pendant la matinée alors que le système s'intensifie.

Des vents du nord souffleront alors en rafales à 60 kilomètres par heure.

Les régions touchées sont les suivantes: Estevan et Hitchcock

Benson

Brokenshell et Trossachs

Caledonia,Milestone et Parry

Cambria,Torquay et Outram

Cymri, Midale Macoun et Halbrite

Fillmore, Creelman et Osage

Griffin et Froude

Lake Alma et Beaubier

Laurier et Radville

Lomond, Colgate et Goodwater

Norto, Pangman et Khedive

Scott,Yellowgrass Lang et Lewvan

Souris Valley, Tribune et Oungre

Wellington, Cedoux Colfax et Tyvan

Weyburn et McTaggart

Des accumulations de neige de 20 à 50 centimètres sont attendues à certains endroits et l’agence fédérale de météorologie prévient que des déplacements deviendront de plus en plus difficiles au cours de la matinée.

Les conditions devraient commencer à s'améliorer jeudi soir à mesure que les vents faibliront et que la neige la plus forte envahira le nord de l'Ontario.