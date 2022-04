Des émissions de l’usine Northern Pulp ont dépassé le seuil fédéral de 100 000 %

Des chercheurs de l'Université Dalhousie, qui ont surveillé les polluants atmosphériques rejetés par l'industrie des pâtes et papiers en Atlantique pendant 20 ans, affirment que les émissions Northern Pulp étaient plus élevées que toutes les autres usines mises ensemble.

Les émissions de l’usine près de New Glascow en Nouvelle-Écosse ont même dépassé les seuils fédéraux recommandés pour certaines particules de 100 000 %.

Le propriétaire de l'usine, Paper Excellence, affirme que les seuils de déclaration ne sont pas les mêmes que les normes environnementales, qui sont respectées.

L' usine a fermé ses portes en 2020 après avoir échoué à obtenir l'approbation d'une installation de traitement des effluents.

La Faculté des études environnementales de Dalhousie a utilisé des données gouvernementales accessibles au public pour comparer les émissions atmosphériques annuelles de sept polluants provenant de neuf usines au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador entre 2002 et 2019.

Pendant la majeure partie de cette période, Northern Pulp dans le comté de Pictou a largement dépassé les seuils minimaux fixés par Environnement et Changement climatiques Canada pour un polluant connu sous le nom de matière particulaire totale 2,5.

C'est la plus petite particule qui peut être ingérée dans les poumons et avoir des effets sur la santé humaine , explique Tony Walker professeur associé et co-auteur d'un article basé sur ces recherches.

Il a dépassé le seuil de 100 000 %. C'était incroyable quand nous avons comparé ça aux autres usines.

Ces niveaux ont chuté de façon spectaculaire quand Paper Excellence a installé une machine pour capturer les particules en 2015.

Mais je me demande pourquoi ça a duré si longtemps , songe Tony Walker.

La plupart des usines au-dessus des seuils

L'étude a comparé les rejets annuels de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote, de matières particulaires totales (TPM), de PM2,5, de PM10, de dioxyde de soufre et de composés organiques volatils signalés à l'Inventaire national des rejets de polluants.

L'étude de Dalhousie recommande une limite supérieure à partir de laquelle les niveaux d'émissions seraient considérés comme un risque et sujet à des sanctions. Photo : Reuters / Peter Andrews

Les rejets annuels estimés au-dessus des limites inférieures déclenchent une déclaration automatique au registre, mais il n'y a aucune répercussion.

Pourquoi même avoir un seuil inférieur si rien n'est vraiment fait à ce sujet , se demande Tony Walker.

Les seuils recommandés ne sont pas des normes environnementales, mais font partie d'une approche de meilleures pratiques adoptée par le gouvernement fédéral.

L'étude de Dalhousie recommande une limite supérieure à partir de laquelle les niveaux d'émissions seraient considérés comme un risque et sujet à des sanctions.

Tony Walker croit que ça aiderait lors des processus d’approbation.

Les usines ou autres installations pourraient être évaluées en fonction de leur risque pour la santé humaine et environnementale.

Il reconnaît que les niveaux ne sont pas une norme environnementale, mais à son avis lorsqu'on compare Northern Pulp a d'autres industries semblables dans la région, l’usine de Pictou ne respecte pas le code de pratique recommandé par Environnement et Changement climatique Canada.

Réponse de Northern Pulp

L' étude en question confond les seuils de déclaration avec les normes environnementales réelles. Le seuil de déclaration auquel il est fait référence dans le rapport oblige une usine à faire rapport lorsqu'elle dépasse ce seuil. Cela ne signifie pas que l'usine a dépassé une norme environnementale , déclare l'entreprise.

Northern Pulp ajoute que son approbation industrielle d'Environnement et Changement climatique de la Nouvelle-Écosse exige que les émissions de particules fines (PM2,5) de l'installation ne contribuent pas à un dépassement des normes de qualité de l'air ambiant pour les particules fines.

Depuis que Paper Excellence a acquis Northern Pulp et l'installation de stations de surveillance de l'air ambiant en 2011, il n'y a jamais eu de dépassement des normes. Pour être plus précis, depuis cette époque, Northern Pulp a toujours été dans la norme d'émissions ambiantes , soutient l'entreprise.

La papetière Northern Northern Pulp. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Paper Excellence a omis de mentionner que pendant trois années consécutives les émissions de contaminants atmosphériques ont dépassé les niveaux fixés dans son approbation industrielle.

La compagnie ne fait pas non plus référence à la contestation judiciaire que l'entreprise a lancée concernant les conditions de son approbation industrielle.

Les responsables de Northern Pulp ont déposé mardi un appel officiel auprès du ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman, concernant son mandat d'évaluation environnementale.

Ils ont aussi fait une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, concernant la proposition d’une nouvelle installation de traitement des effluents.

La société affirme que les conditions sont déraisonnables dans plusieurs domaines, notamment le fait de ne pas établir de limites, de normes et de réglementations définitives qui doivent être respectées .

Le premier ministre Tim Houston dit que l'entreprise est libre de poursuivre les options qu'elle souhaite, mais qu'il s'en tient au processus d'évaluation provincial pour assurer la sécurité des personnes et protéger l'environnement.

Je suppose qu'une chose que Northern Pulp a montrée, c'est la compagnie aime s'appuyer sur le processus judiciaire , a dit le premier ministre mardi aux journalistes.

Northern Pulp ou toute autre personne qui souhaite opérer ici doivent respecter les conditions acceptables pour les Néo-Écossais et nous les obligerons à respecter ces normes à tout prix.