Un ours blanc à Baie-Johan-Beetz

Un ours polaire s'est promené à La Romaine sur la Côte-Nord. Photo : Gracieuseté de Béatrix Mark

Un ours blanc a aussi été signalé en Basse-Côte-Nord dans la région de la Baie-des-Moutons au début du mois d'avril. Des résidents d’Unamen Shipu ou La Romaine ont aussi aperçu un ours polaire peu de temps après.

Aucune intervention pour l'instant

La Protection de la faune ne fera aucune intervention pour l'instant puisque la sécurité de la population ne serait pas compromise, mais indique suivre les déplacements de l'animal de près. Dans un courriel, le ministère indique toutefois que la Protection de la faune pourrait intervenir si cela devait être nécessaire. La population est quand même invitée à rester vigilante et à rapporter tout incident aux autorités.

Signalement La Protection de la faune du Québec invite la population à demeurer vigilante et rapporter tout incident à SOS Braconnage- Urgence faune sauvage au 1 800 463-2191.

Situation inhabituelle, mais réelle

Valérie Ouellet, conseillère en communication au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs explique que la situation est inhabituelle, mais qu'il arrive à l'occasion qu'un ours blanc soit vu dans cette région. La Côte-Nord ne fait généralement pas partie des territoires occupés par l’ours blanc. Celui-ci s’y retrouve accidentellement au gré des courants et des déplacements migratoires des glaces et des phoques.

Originaires du détroit de Davis