Il achète une maison et l’offre à une famille ukrainienne

La communauté de Saint-Ferréol-les-Neiges, près de Québec, se mobilise comme jamais pour accueillir des familles ukrainiennes. Les actes de générosité se multiplient et culminent avec la décision d'un résident de la Côte-de-Beaupré d'acheter une maison au cœur du village pittoresque, qu'il a offerte gratuitement à une famille pour au moins un an.

Irina et sa famille bénéficieront de cet acte d'une gentillesse absolue. Mère d'une famille séparée par la guerre, Irina se trouve actuellement en Pologne et effectue des démarches pour obtenir son visa. Comme des milliers de ses compatriotes, elle tente d'immigrer au Canada avec trois de ses quatre enfants, deux jeunes garçons de 4 et 5 ans, ainsi qu'une petite fille de 11 ans.

C'est que son fils aîné et son mari sont toujours en Ukraine. Ils doivent prendre les armes pour défendre la mère patrie contre l'invasion russe.

Magnifique vue sur le mont Sainte-Anne

Mince consolation devant cette tragédie : si tout va bien, Irina et ses enfants profiteront bientôt d'un cottage de deux étages, construit dans les années 50, avec une magnifique vue sur le mont Sainte-Anne, gracieuseté d'un bon samaritain qui souhaite conserver l'anonymat.

Charmées par l'acte de générosité du mystérieux acheteur à qui elles ont vendu la maison, les agentes immobilières Chantal Lachance et Caroline Prémont ont décidé de s'impliquer personnellement dans le projet. La mère de Caroline, Monique, s'occupe par exemple de peindre la maison d'ici l'arrivée de la famille d'Irina.

Des bons samaritains s'affairent à peindre la maison. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Publication vue par 25 000 personnes

Soucieuses de meubler le cottage, les agentes immobilières ont donc lancé récemment un appel à tous sur les réseaux sociaux. Depuis, elles croulent sous les offres des Québécois qui veulent meubler et aider de toutes les façons imaginables.

Tout ça a commencé jeudi dernier et dès le jour même, puis le lendemain matin aussi, ça a été le déferlement de générosité. Il y a plus de 25 000 personnes qui ont vu notre publication , témoigne Chantal Lachance à la chroniqueuse Mireille Roberge de l'émission Première heure.

Nous, on voulait tout simplement s'adresser à des organismes qui venaient en aide aux familles ukrainiennes, à des gens qui avaient peut-être envie de donner des meubles et tout ça , ajoute-t-elle.

« Et c'est là que le tsunami est arrivé et qu'on a dû faire la gestion de tous ces beaux gestes-là. Ça a été vraiment une belle surprise. » — Une citation de Chantal Lachance, agente immobilière

Chantal Lachance a décidé de s'impliquer dans le projet après avoir vendu la maison au bon samaritain. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les belles histoires de la Côte-de-Beaupré

L'histoire des agentes immobilières et du mystérieux donateur n'est pas unique. Cinq familles sont attendues incessamment sur la Côte-de-Beaupré.

Urgentologue, Patrick Voyer possède un chalet dans ce secteur. Touché par la misère ukrainienne, il a décidé de le prêter à une famille élargie qui tente de gagner le Canada. Il est devenu en quelque sorte le lien entre tous ces réfugiés et les généreux donateurs de la Côte-de-Beaupré.

J'ai trouvé un site fondé par des avocats qui s'appelle Hébergeons les Ukrainiens. Du jour au lendemain, je me suis ramassé avec trois familles que je pouvais aider directement , raconte-t-il à Mireille Roberge.

La famille pourra profiter d'une belle maison moderne au pied du mont Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Le triste destin d'Elena et accouchement au sous-sol

Elena et ses 2 enfants, des jumeaux frère et soeur de 9 ans, ainsi que la soeur d'Elena, mère d'un enfant de 4 ans, seront donc hébergés dans la propriété de l'urgentologue.

Le mari [d'Elena] est un bureaucrate. Du jour au lendemain, ils lui ont donné un fusil et lui ont dit : tu ne peux pas partir. Là, il faut que tu défendes ton pays. Il a réussi à négocier et, finalement, sa job est de fouiller les décombres pour espérer trouver des survivants , explique M. Voyer, touché par leur histoire.

« Elena a vécu la guerre en 2014. Il vient du petit village voisin, juste à côté de la gare de train [bombardée ces derniers jours]. Elena n'a plus de maison. Ce sont des gens qui ont tout perdu. » — Une citation de Patrick Voyer, urgentologue qui prête son chalet à deux familles ukrainiennes

Ce sont des histoires épouvantables. Il y a une autre famille qui vient, c'est un jeune couple, la fille a 20 ans, elle a accouché le 6 mars dans un sous-sol, au bruit des bombes et sirènes, et là elle a réussi à se sauver. Son mari, avant de sortir [de l'Ukraine], a réussi à faire évacuer 3000 Ukrainiens , souligne M. Voyer à propos de cette jeune famille qui va aménager à Château-Richer chez un autre généreux donateur qui prête une maison.

Une page Facebook derrière ces projets

Tous ces actes n'auraient sans doute pas lieu sans l'initiative de Luc Bellerose, créateur de la page Facebook intitulée Bienvenue Saint-Ferréol-les-Neiges.

On a senti très rapidement l'engouement sur une autre page ici à Saint-Férreol. Ça devenait beaucoup trop pour cette page. Donc j'ai offert d'en créer une autre. C'est éblouissant de voir le nombre d'offres qu'on a reçues sur notre page , explique-t-il.

Les bons samaritains ne laissent rien au hasard. Une réunion est prévue mercredi soir pour s'assurer d'un accueil optimal.

Dès ce soir, on fait une première rencontre. On est tous des personnes qui ont en emploi le jour, mais on veut s'assurer de bien encadrer ces personnes-là, dit-il. On veut s'assurer que ces cinq maisons-là soient bien équipées pour les recevoir. On veut aussi s'assurer que [les réfugiés] soient en mesure de rester en communication avec leurs proches qui sont restés là-bas.

La guerre en Ukraine dure depuis bientôt 50 jours et elle a déjà fait plusieurs milliers de morts, dont des civils, ainsi que des millions de réfugiés.