Budget fédéral : le postsecondaire et l’immigration francophone laissés de côté

Des représentants des communautés acadiennes et francophones à l’Île-du-Prince-Édouard et au Canada souhaitent que des investissements dans les institutions postsecondaires en milieu minoritaire soient ajoutés dans le budget fédéral 2022-2023.

Ces organismes désirent également que le fédéral précise ses investissements dans l’immigration francophone. Ils espèrent l'ajout d'investissements dans une éventuelle mise à jour budgétaire.

Le budget fédéral a été présenté la semaine dernière par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

L'augmentation de l'investissement dans les institutions postsecondaires était une promesse électorale, rappelle Liane Roy, la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA). (archives) Photo : Radio-Canada / Contribution

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA), Liane Roy, rappelle que le Parti libéral du Canada a promis lors des dernières élections d’investir 40 millions de dollars de plus par année dans les universités en milieu minoritaire.

« Le gouvernement avait pris l’engagement l’été dernier de doubler ce soutien. Ça ferait passer l’enveloppe de 40 millions à 80 millions, mais il n’y a pas de mention dans le budget. On souhaite que cette augmentation se concrétise. » — Une citation de Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes

Président du Collège de l’île, Donald Desroches souhaite que le gouvernement tienne ses promesses et annonce de nouveaux investissements au courant de l’année.

Je pense que c’est l’ensemble du système d’éducation qui a besoin des fonds , dit-il.

Edgar Arsenault, président de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF’Île), se dit déçu du manque de fonds pour les institutions postsecondaires. (archives) Photo : Radio-Canada

Ce manque d’investissements déçoit aussi le président de la Société acadienne et francophone de l’Île (SAF'Île), Edgar Arsenault.

« Si on les envoie [les jeunes] dans le Canada central ou à l’autre bout du pays, ils vont se trouver un travail, un chum, une copine, et vont vouloir y rester. » — Une citation de Edgar Arsenault, président de la Société acadienne et francophone de l’Île

Selon lui, des institutions postsecondaires mieux financées en milieu minoritaire aideraient les communautés à garder leurs jeunes dans leur région.

Plus de précisions sur l’immigration francophone

L’immigration francophone aurait aussi été laissée de côté, selon ces organismes communautaires.

Le budget prévoit 2,1 milliards de dollars sur cinq ans pour accélérer le traitement des demandes d’immigration.

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA , Liane Roy, souhaite que des précisions quant à la portion qui sera réservée à l’immigration francophone soient annoncées prochainement.

On souhaite qu’une partie de cet argent aille au traitement accéléré des demandes de résidence permanente provenant des pays francophones , précise-t-elle.

Donald DesRoches, président du Collège de l'Île, souhaite que le temps d'attente pour le traitement de demandes de visa étudiant soit réduit. (archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un avis partagé par Donald Desroches, président du Collège de l’île, la seule institution postsecondaire francophone de l'île.

Selon lui, certains étudiants de son établissement postsecondaire doivent composer avec de long temps d’attente pour le traitement de leur dossier d’immigration.

« Plus d’argent pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada devrait, on l'espère, accroître le nombre d’étudiants approuvés [pour un visa étudiant] et réduire le temps d’attente. Ça peut prendre très longtemps, et cela a empiré avec la pandémie. » — Une citation de Donald Desroches, président du Collège de l’île

Il dénonce aussi que certains de ses étudiants auraient plus de difficultés à obtenir une approbation d’un visa que d’autres étudiants des universités et collèges situés dans les grands centres.

En plus, il y a cette perception qu’il y a un biais négatif à l’égard du recrutement d'étudiants par les institutions postsecondaires en milieu minoritaire francophone. C’est très inquiétant , précise Donald Desroches.

Les langues officielles

Les yeux des francophones et des Acadiens en milieu minoritaire seront tournés vers le budget fédéral de 2023-2024, ajoute Liane Roy, directrice générale de la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA .

Nous, on trouve que le budget 2022, c’est un budget sans surprise pour les communautés francophones et acadiennes et pour les langues officielles, parce que beaucoup de nos dossiers culminent dans le budget de 2023 , explique-t-elle.

Lianne Roy rappelle que le budget de 2023 devra contenir un plan financier pour l’application de la nouvelle la Loi sur les langues officielles dont le projet a été présenté par la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, le 1er mars dernier.

Ce projet de loi doit encore être approuvé et recevoir la sanction royale.