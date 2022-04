Trois provinces accordent leur appui à l’entreprise Maritime Bus

Le propriétaire de l’entreprise, Mike Cassidy, s’en réjouit. Maritime Bus, dit-il, assure un service essentiel qui connaît d’importantes difficultés depuis le début de la pandémie.

M. Cassidy a indiqué en décembre que les pertes subies en 2021 s’élevaient à 33 millions de dollars.

Les excursions en autocar organisées pour la clientèle des croisières constituent habituellement plus de la moitié de son volume d'affaires et il n’y en a pas eu ces deux dernières années, explique l’entrepreneur.

Il espère une reprise du tourisme et des affaires cet été. Il dit s’attendre à l’arrivée d’un premier navire de croisière dès la semaine prochaine.

Maritime Bus transporte aussi des colis ainsi que des produits sanguins destinés aux hôpitaux.

Un soutien bien accueilli par des municipalités francophones

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse accordent environ 400 000 $ chacun à Maritime Bus et l’Île-du-Prince-Édouard environ 90 000$. Le gouvernement néo-écossais explique que les sommes respectives correspondent proportionnellement au kilométrage des autocars dans chaque province.

Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, s’en réjouit.

L’an passé, ç'a été un peu plus difficile. Si on se rappelle bien, tous les services qui connectent les citoyens au niveau de la province étaient arrêtés, que ce soit du côté ferroviaire ou du côté aérien. Plus rien n’existait, donc le seul qui pouvait nous offrir un service pour rester connecté, c’était Maritime Bus. Et l’Association, avec les gouvernements locaux et avec d’autres associations, on a travaillé très fort pour que ce service-là soit maintenu. Donc, pour nous autres aujourd'hui, c’est une très bonne nouvelle , explique Yvon Godin au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le service d’autocar est indispensable pour les gens qui doivent se déplacer d’une région à l’autre afin de recevoir des soins de santé ainsi que pour les étudiants ou pour tout autre voyageur, estime Yvon Godin. Pour nous autres, c’est un service jugé essentiel , souligne-t-il.

Un projet de service complémentaire

Maritime Bus ne répond toutefois pas à tous les besoins, selon M. Godin, et la communauté travaille sur des initiatives régionales.

C’est sûr que d’avoir un lien nord-sud, c’est excellent, mais présentement on a des régions qui ont de la difficulté à se joindre à ce service-là. C’est-à-dire, par exemple, moi, je viens de la Péninsule acadienne. On travaille sur un service de transport en commun, qui est bien accueilli par la province, qui pourrait voir le jour bientôt , fait entendre Yvon Godin.

Il y a des fonds disponibles et je pense que ce serait possible de développer un réseau beaucoup plus efficace dans la province , ajoute-t-il.