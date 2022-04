Une lèvre fendue, un bâton précieux et la générosité de Nick Suzuki

Un enfant amateur des Canadiens de Montréal expulsé d'une partie des Maple Leafs en raison d’un bâton de hockey : c’est un peu l'histoire qui a circulé sur les médias sociaux depuis samedi dernier, et qui a enflammé le web.

Or, l’histoire est beaucoup plus nuancée. Et surtout, la famille de Nipissing Ouest en vedette dans cette saga continue de profiter de la grande générosité du joueur du Canadien de Montréal Nick Suzuki.

Toute l’histoire commence samedi soir, lorsque Steven Beauparlant amène ses enfants Hunter et Jaxen à Toronto, pour l'affrontement entre les Canadiens et les Maple Leafs au Scotia Bank Arena.

Lors de la période de réchauffement, ils sont sur le bord de la baie vitrée, et demandent une rondelle à Nick Suzuki. La jeune vedette des Canadiens acquiesce, mais la rondelle fend la lèvre de Hunter.

Pour se faire pardonner, le joueur numéro 14 du Canadien accourt pour lui donner son bâton et lui signer un autographe, à son grand bonheur.

Nick Suzuki a pris quelques minutes pour discuter avec Hunter et Jaxen Beauparlant, samedi dernier. Photo : Collection personnelle: Steven Beauparlant

Selon la version des réseaux sociaux, qui a soulevé l’indignation et la compassion, le jeune garçon se fait alors demander par le personnel de l’aréna de laisser le fameux bâton à la sécurité et de le reprendre à la fin du match, ou de quitter l'amphithéâtre.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Or, toute la famille a bel et bien assisté aux deux premières périodes du match.

Ce n’est qu’entre la 2e et la 3e période, en route vers les toilettes, que ce dilemme s’est présenté.

Même s’il a tenté de négocier avec les gardiens de sécurité et de trouver un compromis, tout s’est déroulé en toute cordialité, assure Steven Beauparlant.

C’est un des enfants qui a finalement tranché : il préférait aller terminer la soirée à l'hôtel et se baigner, plutôt que de laisser son précieux souvenir en consigne pour le reprendre après la 3e période.

C’est seulement quelques heures plus tard que le père de famille a réalisé l'ampleur de la situation.

Je me réveille le lendemain et mon téléphone avait explosé! C'étaient des histoires que Nick Suzuki a fait pleurer le petit , raconte M. Beauparlant

« Ça a tourné négatif un peu. Mais dans le fond, je voulais juste montrer le côté irréel que mes enfants ont vécu avec Nick Suzuki, un gars "class act", le prochain capitaine des Canadiens de Montréal. Tu ne trouves pas un meilleur gars que ça! » — Une citation de Steven Beauparlant

Suite heureuse

Nick Suzuki a contacté les Beauparlant après que les photos et que son histoire ait circulé sur les médias sociaux.

Il leur a même offert d’être ses invités d’honneur lors de la prochaine partie du Canadien, à Montréal, ce samedi.

Steven Beauparlant n’a que de bons mots pour le joueur du Tricolore, qui a également promis de gâter les deux garçons du Nord de l’Ontario.