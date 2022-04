Nouveau 3e lien : Bruno Marchand veut des mesures contre l’étalement urbain

Le maire de Québec, Bruno Marchand, souhaite que la nouvelle mouture du projet de 3e lien soit aussi accompagnée d’un plan pour contrer l’étalement urbain. Le ministre des Transports du Québec va présenter jeudi un 3e lien plus modeste, qui serait composé de deux tunnels plus petits.

La présentation devrait avoir lieu jeudi après-midi au Centre des congrès de Lévis. Le projet a été présenté mardi matin aux maires de Québec et de Lévis. Sans vouloir se prononcer sur le futur 3e lien avant l’annonce officielle, Bruno Marchand souligne que sa réalisation devra aussi comprendre des mesures pour freiner l’étalement urbain.

Ce qu'on dit au gouvernement, c'est comment on fait pour contrer l'étalement urbain? Québec et Lévis ne peuvent pas se dire que si on finit par créer de l'étalement urbain, que les gens s'établissent à 50, 60, 70 kilomètres à l'est de Québec ou de Lévis pour venir y travailler. Ça ajoute à nos problèmes environnementaux , a-t-il lancé mercredi matin à l'animateur Marc André Masson sur les ondes de RDI.

Le porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, va plus loin. Il a répété mercredi matin que le projet de 3e lien doit être abandonné.

On est au 21e siècle, en pleine crise climatique. Tout le monde le sait, tout le monde le dit que la solution c'est le transport en commun. Ce n'est pas l'étalement urbain, ce n'est pas plus d'autoroutes , affirme-t-il.

Baisse des coûts

L’évaluation des coûts de construction du nouveau 3e lien devrait passer sous la barre des 7 milliards de dollars. Comme l’a déjà laissé entendre le premier ministre François Legault, il devrait aussi comprendre moins de voies.

La CAQ a promis à plusieurs reprises que le 3e lien serait carboneutre.

On ne sait pas encore quelle place aura le transport en commun dans le projet. Pour le maire de Québec, il est important que le 3e lien favorise l’utilisation du transport collectif.

Comme ville, comme gouvernement, on a le devoir d'offrir des choix qui font que les gens sont capables de se déplacer notamment de façon écologique , mentionne-t-il.

La première mouture du projet, présentée au printemps dernier, prévoyait un seul tunnel à six voies sur deux étages. Les coûts astronomiques, estimés à 10 milliards de dollars, avaient suscité de la grogne envers le projet.