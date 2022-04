Début de la Coupe Dodge masculine

On fait aussi de l’information en format collation.

La frénésie est à son comble, soutient le coordonnateur régional Patrick Tremblay, puisque plusieurs tournois ont été annulés au cours des derniers mois.

Pour les plus petits, les M11, c’est leur première expérience et pour les plus vieux, les Junior AA c’est leur dernière expérience. Alors, ils vont tout donner.

Au total, jusqu’à 5000 personnes sont attendues pour les 5 jours de compétitions. Le match d’ouverture est prévu pour mercredi à 19 h au Centre Jean-Claude Tremblay de La Baie.

Les matchs se déroulent dans plusieurs arénas au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Le grand nombre d’équipes fait en sorte que les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Les-Îles et de la Côte-Nord sont aussi cohôtes de l’événement.

Le premier volet de la coupe, avec les équipes féminines, s’est déroulé en Estrie la semaine dernière.

Les Rebelles M13 en sont d’ailleurs revenues championnes de leur catégorie.