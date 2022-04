Votez stratégiquement pour nous, pas pour les libéraux, dit le NPD

On fait aussi de l’information en format collation.

À trois semaines du déclenchement de la campagne électorale, les néo-démocrates et les libéraux sont nez à nez dans les sondages, derrière les progressistes-conservateurs de Doug Ford qui pourraient obtenir une deuxième majorité.

La chef néo-démocrate Andrea Horwath lance un appel au vote stratégique en faveur de son parti, faisant valoir que le NPD forme déjà l'opposition officielle avec 40 sièges, comparativement à 7 pour les libéraux.

« Je demande aux gens qui ont voté pour les libéraux par le passé, parce qu'ils voulaient éviter l'élection des conservateurs, de réaliser que cette stratégie ne fonctionnera pas cette fois-ci. Ça ne ferait que diviser le vote, permettant à Doug Ford d'être réélu. » — Une citation de Andrea Horwath, chef du NPD

De son côté, le chef des libéraux, Steven Del Duca, refuse de parler de vote stratégique. Je ne parlerai [durant la campagne] que de notre équipe et de nos idées , assure-t-il.

Il ajoute que les électeurs sont trop occupés pour passer leur temps à analyser les résultats de chaque sondage.

Mme Horwath et M. Del Duca ont montré mardi qu'ils courtisaient le même électorat, dans ce cas-ci, les familles, en parlant de services de garde et de congé parental. La chef du NPD a promis un salaire minimum de 25 $ l'heure pour les éducatrices de la petite enfance, alors que son adversaire libéral s'engageait à bonifier le congé parental offert par le fédéral.

Bloquer Doug Ford à Toronto

Le nouveau groupe de bénévoles Not One Seat (Pas un seul siège) tente de persuader les électeurs de voter en faveur du candidat libéral ou néo-démocrate qui a le plus de chance de l'emporter, selon le cas, dans chacune des onze circonscriptions torontoises remportées par les progressistes-conservateurs en 2018.

L'objectif du regroupement : empêcher Doug Ford d'avoir une autre majorité. On appelle ça : voter intelligemment , dit le fondateur du groupe Tim Ellis.

Oui, il y a des différences dans les politiques des partis non Ford, mais il y a plus d'éléments en commun. On fait appel à cette unité , explique M. Ellis.

Avec des renseignements fournis par Mike Crawley de CBC News