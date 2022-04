Radiologiste au Liban, il déménage à Rouyn-Noranda à la suggestion d’un ami

Il est arrivé dans la région à la mi-janvier et espère y vivre longtemps.

J’ai passé 10 ans au Liban dans un centre universitaire. Avec la situation actuelle au Liban, les problèmes économiques et politiques, je cherchais une sécurité pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. J’ai été contacté par un ami qui travaillait ici depuis un an , décrit le radiologiste.

À ses côtés, le Dr Jean Diamant Fosso Siewe se dit soulagé par l’arrivée de ce nouveau collègue. La pénurie de main-d'œuvre n’épargne pas les radiologistes en Abitibi-Témiscamingue.

Le Dr Jean Diamant Fosso Siewe s'est installé avec sa famille en Abitibi-Témiscamingue en 2009. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Sa venue va vraiment nous soulager beaucoup parce qu’on était débordé par tout ce qu’on avait à faire , dit-il.

Jean Diamant Fosso Siewe a lui aussi entendu parler de la région par un ami. C’était à la fin de ses études en France alors qu’il avait prévu retourner en Afrique. Ce changement d’itinéraire l’a mené en Abitibi en 2009.

Je me plais dans les petites villes , souligne-t-il.

Le Centre de radio-oncologie régional à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

As-tu été voir les locaux? , demande le Dr Fosso au Dr Siewe en marchant devant le Centre de radio-oncologie régional.

Des patients y reçoivent des traitements de chimiothérapie depuis peu, mais la radiothérapie n’est pas encore offerte en raison d’un manque de personnel.

Avant d’arriver dans la région, le Dr Siewe travaillait en radiologie interventionnelle oncologique.

Les radiologistes sont vraiment les copilotes des oncologues, comme ils sont les copilotes des chirurgiens dans la [gestion] et le traitement des patients , explique-t-il.

Les deux radiologistes mentionnent plus d’une fois vouloir éviter les transferts de patients vers les grands centres lorsque c’est possible.

L’expertise du Dr Kikano a d’ailleurs récemment permis de soigner un nouveau-né à Rouyn-Noranda plutôt qu’à l’extérieur.

On a pu éviter un transfert pour le bébé et la famille à Montréal pour un geste qui prend une demi-heure , résume-t-il.

Le bébé de 10 jours pesait un peu plus de 6 livres et devait recevoir des antibiotiques. Les veines sont très petites . Son poids et son âge auraient justifié un transfert vers un grand centre.

C’est un exemple de cas où on n’a pas besoin d’un grand équipement, d’un grand investissement ou bien de nouveaux bâtiments ou de matériels. Ce sont vraiment des gestes qui sont relativement simples pour des radiologues interventionnels, mais [les patients], dans certaines conditions, sont transférés à Montréal , souligne le Dr Raghid Kikano.

« Il a beaucoup d’expérience. Il a vu beaucoup de diversités de cas aussi. Le fait qu’il soit là avec nous va nous permettre d’élargir nos compétences. » — Une citation de Dr Jean Diamant Fosso Siewe, radiologiste

Le radiologiste qui se déplace aussi à Ville-Marie souligne que les patients de Rouyn-Noranda ne sont pas les seuls en Abitibi-Témiscamingue qui pourront bénéficier de l’expertise du Dr Kikano.

En général, nous on pose des diagnostics derrière nos écrans. On ne voit pas les patients, on ne voit pas les médecins, on ne voit personne. Quand tu finis de poser un geste, que ton geste est bien réussi et que tout le monde est content, c’est une satisfaction , témoigne le Dr Jean Diamant Fosso Siewe.

Le grand rôle des collègues dans l’accueil des immigrants

Quitter son pays natal, s’installer dans une nouvelle région sans y connaître beaucoup de personnes est un défi. Arriver en Abitibi-Témiscamingue en plein mois de janvier en était un supplémentaire pour le Dr Kikano.

C’était pas facile au début avec des températures de - 30 degrés, - 40 degrés. C’était une grande différence avec d'où je viens. Avec le soutien des collègues, le Dr Fosso spécifiquement, j’aime bien le remercier pour son support et Dr Samir [radiologue] aussi, les collègues à l’hôpital, ça m’a aidé pour compenser les températures , dit-il en riant.

Le père de famille reviendra donc bientôt avec un peu de chaleur du Liban.

Je voulais que ma famille rentre dans un temps qui est moins froid, vers mai. Là, j’ai fait les mois difficiles seul pour un peu les protéger et pour leur donner une introduction à la région qui est plus sympa, disons , ajoute-t-il.

Le Dr Jean Diamant Fosso Siewe et le Dr Raghid Kikano ont choisit l'Abitibi-Témiscamingue pour pratiquer leur métier. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le Dr Kikano estime que l’intégration de ses enfants sera facilité, puisque ses enfants sont francophones.

C’est toujours difficile pour les nouveaux arrivants, que ce soit en Abitibi, à Montréal ou partout dans le monde, la différence culturelle et le choc culturel qu’on fait. Ce qu’on cherche c’est la sécurité et le futur dans la carrière et pour nos enfants , indique-t-il.

Quand il parle de l’accueil dans la région à son arrivée, le Dr Fosso parle lui aussi de ses enfants.

J’ai pu scolariser mes enfants facilement. À Noranda School puisqu’ils étaient initialement dans une école anglophone en Afrique , indique-t-il.