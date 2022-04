Le plus grand conseil scolaire d’Ottawa vote pour le retour du masque dans ses écoles

Le plus grand conseil scolaire d'Ottawa exigera à nouveau que les élèves et le personnel portent le masque, alors que la sixième vague de la COVID-19 sévit dans la province. Et ce, même si la mesure a été abandonnée par le gouvernement provincial le 21 mars dernier.

Huit conseillers du Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton OCDSB ont voté, mardi soir, en faveur de la motion présentée par le conseiller de River/Gloucester-Southgate, Mark Fisher. Un seul d'entre eux s’y est opposé et trois ont préféré s’abstenir.

Nous ne pouvons pas tergiverser quand il s’agit d’une question de sécurité , a défendu M. Fisher lors de la réunion du conseil.

Le vote est intervenu trois semaines après que la province ait levé l’obligation de porter le masque dans la plupart des endroits en Ontario, mais au milieu d'une résurgence de la COVID-19 à Ottawa.

La ville a récemment établi des records quant à la quantité de coronavirus observée dans ses eaux usées. Dans une déclaration à CBC plus tôt cette semaine, Santé publique Ottawa (SPO) a déclaré recommander fortement aux gens de porter le masque à l'intérieur et soutenir les mesures visant à en accroître l'utilisation.

Je pense que la situation à Ottawa, au cours des deux dernières semaines, a considérablement évolué , a expliqué M. Fisher.

Le conseil scolaire, qui représente plus de 70 000 élèves du primaire et du secondaire, comptait 113 cas de COVID-19 autodéclarés parmi le personnel et les élèves, mardi, selon Brett Reynolds, directeur adjoint de l'éducation.

Plusieurs conseillers scolaires ont parlé de classes ou d'écoles fermées dans leurs quartiers.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO , comptait cinq patients positifs à la COVID-19, lundi soir, tous admis à l’hôpital pour des raisons autres que le coronavirus, toutefois.

Un vote contre

Conseillère scolaire de Barrhaven/Knoxdale-Merivale, Donna Blackburn a voté contre la motion de M. Fisher, rappelant que le masque n'est pas nécessaire dans de nombreuses autres parties de la société.

Je refuse de donner aux gens un faux sentiment de sécurité , a-t-elle expliqué en opposition au retour du masque dans les écoles.

Je pense que mettre cette mesure en place incitera plus de gens à porter le masque , a répliqué Lyra Evans, conseillère scolaire de Rideau-Vanier/Capital, qui a voté en faveur de la motion.

On ne sait pas encore exactement à quelle vitesse la mesure sera mise en place dans les écoles, car la motion de M. Fisher n'incluait aucune date précise.

Un porte-parole du conseil scolaire a toutefois expliqué, après la réunion, que le personnel élabore actuellement un plan de mise en œuvre et fournira des éclaircissements supplémentaires sous peu .

Une mesure rejetée en mars

Le vote de mardi soir correspond aux deuxièmes discussions sur le retour du masque obligatoire dans les écoles du Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton OCDSB au cours des dernières semaines .

Avant que la province ne lève la mesure, le 21 mars, les conseillers avaient déjà envisagé de prolonger le port du masque obligatoire jusqu'au 8 avril, de la maternelle à la 12e année, mais n'avaient finalement pas obtenu les votes nécessaires pour s’opposer à la province.

La motion du 14 mars n'avait pas été adoptée en raison d’un vote à égalité, à six voix contre et six voix pour.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le premier ministre, Doug Ford, s'est prononcé contre les conseils scolaires qui souhaitent prendre leurs propres décisions sur le port du masque.

Le médecin hygiéniste en chef est l'expert , a lancé M. Ford le mois dernier, ajoutant que le Dr Kieran Moore a fait les vérifications préalables avant de mettre fin à l’obligation du port du masque.

Suivez les instructions du médecin hygiéniste en chef, tout simplement. C'est ce à quoi nous nous attendons et j'espère que c’est ce que [les conseils scolaires] feront , a-t-il ajouté.

Cette semaine, le Dr Moore a toutefois recommandé fortement le masque en raison de la sixième vague de la pandémie de COVID-19.

Le député provincial du Nouveau Parti démocratique pour Ottawa-Centre, Joel Harden, a appelé le gouvernement ontarien à rétablir le masque, citant les récentes données sur les eaux usées d'Ottawa.

Avec les informations de Guy Quenneville