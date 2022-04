C’est un départ pour les pêcheurs de crabe des neiges

Il y avait de l'excitation et de la frénésie au quai de Shippagan mercredi matin alors que les pêcheurs de crabe des neiges ont finalement pu partir dès 5 h.

Sortir des glaces

Sortir du quai de Shippagan a été une opération délicate, raconte Martin Noël, capitaine du Jean-Denis Martin et président de l'Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens.

Normalement on a un passage qui est beaucoup plus dégagé au niveau de la glace, mais à Shippagan on avait seulement un petit passage étroit que le remorqueur de Pêches et Océans s’était affairé à faire depuis samedi. Il y avait un degré de nervosité pour voir si ça allait bien passer, mais heureusement je pense que ça s'est bien passé , indique le pêcheur.

Les glaces ont retardé quelque peu le départ en mer cette année en comparaison à l’année dernière pour les pêcheurs des zones 12 et 12E.

M. Noël pense tout de même que la situation aurait pu être pire.

Il y avait pas vraiment l’espace pour passer deux bateaux, alors on a dû partir un par un, à la queue leu leu [...]. Somme toute ça a bien été, mais si la garde côtière n’avait pas fait les efforts nécessaires comme on a eu on serait encore au quai à attendre que les glaces fendent , admet-il.

L’aéroglisseur de la Garde côtière et même un hélicoptère d’une entreprise privée ont été appelés pour briser les glaces du sud du golfe Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs, dans une course contre la montre pour pêcher avant l’arrivée des baleines.

Du crabe pour Pâques

En chemin vers un secteur près des Îles-de-la-Madeleine, Martin Noël a espoir de pouvoir déposer ses casiers d’ici la fin de la journée mercredi.

L’industrie s’attend à une année exceptionnelle, tant au niveau des prises que du prix que recevront les pêcheurs. Le quota a été augmenté de plus de 8000 tonnes et les marchés ont de l’appétit pour le crustacé délicat.

Martin Noël pense que les consommateurs de la Péninsule acadienne devraient pouvoir se régaler à temps pour Pâques.

Martin Noël se dirige vers un secteur près des Îles-de-la-Madeleine pour déposer ses casiers. Photo : Gracieuseté Martin Noël

Par vendredi il devrait y avoir des débarquements dans les ports de la Péninsule acadienne, sauf qu’à Shippagan et Lamèque ça sera peut-être un peu plus difficile parce que les glaces sont encore très présentes et ça pourrait rendre ça difficile pour les pêcheurs.

« Certainement qu’il y aura du crabe pour Pâques et les gens pourront s’en régaler! » — Une citation de Martin Noël, capitaine du Jean-Denis Martin et président de l'Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens

Et si les baleines arrivent

L’année dernière les baleines se sont pointées le 25 avril. Les pêcheurs utilisent actuellement leur équipement avec câblage régulier, mais M. Noël explique qu’en cas de fermeture de zone, 21 pêcheurs, dont lui-même, ont eu l’autorisation d’utiliser une nouvelle technologie de casiers sans câble.

Une première baleine noire dans les eaux canadiennes a été aperçue dans le Golfe du Saint-Laurent le 25 avril 2021. Photo : Équipe de surveillance aérienne, ministère des Pêches et des Océans

C’est des bouées sur demande. Les casiers et cordages sont tous au fond de l’eau, rien n’est dans la colonne d’eau et rien n’est dangereux pour la baleine. On commande une bouée avec un téléphone intelligent [...] C’est complètement différent.

L’utilisation de ce nouvel équipement va nécessiter un ajustement, mais Martin Noël pense que la courbe d’apprentissage et les investissements sont nécessaires pour que la pêche et les baleines cohabitent.

Pour arriver à une solution pour atteindre ces zones fermées là, je pense que ça a le bon potentiel d’être une solution , pense M. Noël.

