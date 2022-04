Bientôt des camions-restaurants aux Îles-de-la-Madeleine

Un projet de règlement a été déposé, mardi soir, dans le but de revoir l'interdiction d'unités mobiles de restauration dans l'archipel qui était en vigueur depuis 2018.

Selon les élus, l’achalandage touristique en hausse et l'offre de restauration qui peine à répondre à la demande durant l’été justifient un changement de cap dans le dossier.

Il y a peut-être une offre qui a besoin d’être bonifiée sur le territoire des îles durant l’été , affirme le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre.

Ça fait deux ou trois étés que l’on voit que la plupart des restaurants affichent complet et qu’il n’y a pas beaucoup d’autres alternatives , poursuit le maire. On veut valoriser nos sites extérieurs, donc l’avenue d’autoriser les food trucks devenaient de plus en plus intéressantes.

« On a voulu être prendre les devants et être précurseurs en proposant un règlement pour les encadrer. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le conseil municipal compte autoriser la présence maximale de dix camions-restaurants sur le territoire des Îles, à raison de deux sur chacun des cinq sites identifiés. Des autorisations spéciales pourraient aussi être octroyées lors d’événements.

« Ce n’est pas un bar ouvert, pour l’instant on parle de cinq sites qui autorisent l’autorisation les camions-restaurants sur une base saisonnière seulement. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Cinq sites ciblés pour accueillir les camions-restaurants : Site de la plage du Sandy Hook à Havre-Aubert L'Anse-aux-Baleiniers à Fatima La halte de la Dune-du-Sud à Havre-aux-Maisons Le site de La Côte à l'Étang-du-Nord La pointe de Grande-Entrée

Concurrence pour les restaurateurs?

Selon le maire des Îles-de-la-Madeleine, la présence de camions-restaurants n’est pas une menace pour les restaurants déjà implantés dans l'archipel.

Actuellement, la demande vis-à-vis la restauration est plus grande que l'offre , soutient Jonathan Lapierre. Un food truck ne peut pas remplacer un restaurant et vice-versa. C’est complètement différent comme expérience et comme service.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, estime que l'offre des camions-restaurants s'éloigne habituellement du menu offert par les cantines traditionnelles (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Lapierre explique que la Municipalité ne peut dicter un menu aux futurs promoteurs, mais que la diversification de l'offre de restauration sera prise en compte dans l'analyse des demandes de permis.

Si l’on voit que ce qui est proposé est déjà offert, on peut toujours refuser de donner un permis , précise-t-il. Ce que l’on veut c’est apporter de la diversité, apporter quelque chose de nouveau et rafraîchissant sur le territoire des Îles, c’est ça l’objectif des food trucks. Il y a des camions-restaurants qui offrent des tacos ou des fajitas.

En plus des 300 $ exigés par l'administration municipale pour l'analyse d'une demande de permis, ceux qui obtiendront l'aval de la Municipalité devront débourser 2500 $ supplémentaires pour opérer leur camion-restaurant entre juin et septembre.

Les installations roulantes devront quitter les sites tous les soirs et les heures d'ouverture seront encadrées.

Certains municipalités gaspésiennes autorisent déjà la présence de camions-restaurants sur leur territoire dont Percé et Gaspé (archives). Photo : Radio-Canada

Selon la Municipalité, de jeunes promoteurs madelinots ont déjà manifesté de l’intérêt pour ce type d’entreprise.

Lors de la période de questions, qui s’est tenue à la fin de la séance municipale, mardi soir, le propriétaire de la cantine Au p’tit capitaine a demandé plus de détails sur les modalités du projet de règlement. Il a par la suite fait part de son intérêt à acquérir un équipement roulant pour diversifier son offre de services de restauration.

D’autres personnes présentes ont aussi questionné le conseil municipal sur la possibilité d’autoriser les camions-restaurants à l’année sur le territoire madelinot, ce qui n’est pour l’instant pas prévu au projet de règlement.