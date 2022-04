Démantèlement d’un réseau de stupéfiants par la police de Longueuil

On fait aussi de l’information en format collation.

Une dizaine de perquisitions ont eu lieu à Longueuil, Brossard, Montréal, Mascouche et Sherrington, où des dizaines de milliers de comprimés de métamphétamines, plus de 375 litres de GHB et une arme de calibre 12 ont été saisis.

Cela représente environ 75 000 doses de GHB vendues sur le marché noir.

La police a procédé à huit arrestations. Il s'agit d'hommes âgés de 22 à 55 ans ainsi que d'une femme de 22 ans, a précisé l'agente Mélanie Mercier, porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil SPAL .

Les suspects étaient interrogés par des enquêteurs en fin d'après-midi. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants dans le but de trafic et de complot.