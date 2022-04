Place aux enfants au conseil municipal de Gatineau

Le président du conseil, Daniel Champagne, a débuté la rencontre en saluant une invitée bien spéciale au conseil : la petite fille de l’élue Caroline Murray, âgée d’à peine cinq semaines.

La conseillère du district de Deschênes était de retour à la table du conseil, accompagnée de son troisième enfant.

Dans les prochains mois, vous verrez souvent mon bébé autour de la table du conseil parce qu’il est primordial de faire une place à celles qui se donnent la peine de vouloir changer les choses , avait-elle écrit dans une publication Facebook quelques jours après la naissance de sa fille, à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Caroline Murray était de retour à la table du conseil municipal, accompagnée de son troisième enfant. Photo : Radio-Canada

Le conseil municipal est toujours très heureux d’accueillir les mamans avec leur petit bébé , a souligné M. Champagne.

Plusieurs élus, dont Mme Murray, ont profité de leur temps de parole en début de rencontre pour souligner la Journée de la Terre du 22 avril prochain. Cette dernière a notamment référé au sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC) publié la semaine dernière.

En tant que conseil municipal, on a une grande responsabilité à jouer. On le sait, la partie va se gagner sur le terrain dans nos quartiers, dans nos villes, par les actions prises par nos gouvernements de proximité , a-t-elle mis de l’avant.

Je sors de mon congé de maternité pour venir siéger au conseil. Je suis très fière d'être maman pour une troisième fois, et dans la situation qu'on vit actuellement, je ne peux pas m'empêcher de me demander à quoi va ressembler notre ville dans 20, 30, 40 ans , a-t-elle poursuivi.

C'est le Jour de la Terre prochainement. J''y vois là une occasion collective pour aller dans la bonne direction , a conclu la nouvelle maman.

Une autre mère de famille, Andréanne Léger, et ses deux enfants, Aurélie et Victor, se sont aussi adressés au conseil municipal pour partager leurs préoccupations quant aux questions environnementales.

Il y a un projet de développement à côté de chez moi et ils sont en train de couper tous les arbres et détruire le ruisseau. Il faut protéger les arbres pour avoir des endroits pour aller jouer , a souligné Aurélie, questionnant le conseil municipal sur les actions qu’il prendra pour mieux protéger les arbres et l’environnement.

Son frère Victor s’est quant à lui dit inquiet face aux changements climatiques.

On devrait faire plus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et organiser la Ville pour avoir des quartiers plus agréables. En plus, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC nous dit qu'il faut agir rapidement , a mentionné le jeune garçon. Qu'est-ce que vous faites différemment et combien de temps ça va prendre pour lutter contre les changements climatiques ?

France Bélisle lors de la séance du conseil municipal du 12 avril 2022 Photo : Radio-Canada

La mairesse France Bélisle a souligné la présence de règlements pour protéger les arbres, tout en admettant qu’il faille s’assurer que ces derniers soient respectés.

Tous les arbres sur le territoire doivent être protégés. […] Il y a eu, dans le passé [...] des gens qui n'ont pas respecté les règles et on doit faire respecter les règles , a-t-elle répondu, en mettant de l’avant la Commission de l'environnement et des changements climatiques.

Mme Bélisle affirme que la Commission va se pencher sur des façons de protéger les arbres et boisés. Préserver des arbres et des espaces verts pour jouer, c’est important.

Sur la question du réchauffement climatique, la mairesse a mis de l’avant l’engagement du conseil de mettre en place différentes mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le tramway, par exemple, peut être une solution, le transport en commun est une solution , a-t-elle mis de l’avant.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et Nathalie Tremblay