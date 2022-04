Meurtre de Jamie Lynn Scheible : mandat pancanadien contre Gerald Russell Frommelt

On fait aussi de l’information en format collation.

La police de Calgary recherche Gerald Russell Frommelt qui aurait récemment été en couple avec la défunte. Nous pensons qu'il s'agit d'un homicide à motivation domestique , a déclaré le sergent-chef Martin Schiavetta.

L'homme recherché a les cheveux noirs et les yeux marron, selon la description fournie par la police qui précise qu'il mesure environ 1,87 mètre et pèse plus de 110 kilos.

Il a également été identifié comme étant un ancien associé des Hells Angels, l'un des plus importants groupes criminels du Canada. La police dit le rechercher activement et appelle le public à collaborer pour retrouver l'homme et ainsi aider à rendre justice à la famille de Jamie [Lynn Scheible].

Un multirécidiviste avec une longue histoire criminelle

L'homme recherché a des antécédents criminels qui remontent à au moins 13 ans.

En 2010, alors qu'il était un associé au Hells Angels comme membre du Zig Zag Crew, il a plaidé coupable de trafic de cocaïne, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent et reçu une peine de 6 ans et demi de prison.

En 2019, il a été déclaré coupable et condamné à six mois de prison, entre autres pour possession d'une arme.

En septembre 2021, il a été condamné à sept mois de prison pour présence illégale dans une demeure et omission de se conformer à une ordonnance de la cour.

En octobre, il a été condamné à 12 semaines de prison pour omission de se conformer à une ordonnance de la cour et à une citation à comparaître.

Jamie Lynn Scheible a été trouvée inconsciente par des policiers à Calgary, le 7 avril. Elle est décédée à l’Hôpital Foothills.

Décrite par sa famille comme belle, libre d'esprit, excentrique et drôle , Jamie Lynn Scheible laisse derrière elle un bébé de 1 an et une famille « accablée par le chagrin » .

La police appelle toute personne ayant des informations sur l'homme recherché à communiquer avec elle au 403-266-1234.

Des informations anonymes peuvent également être envoyées via échec aux crimes  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Meghan Grant