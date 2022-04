Protéger les insectes pollinisateurs en passant par les pissenlits

Il y a place à l’amélioration. À la Ville de Sherbrooke, on va la semaine prochaine aller proposer au conseil de Ville de poser officiellement des actions pour les pollinisateurs , explique Elizabeth Cazeault, une biologiste membre du groupe.

La municipalité pourrait ainsi tenter d’obtenir le titre de Ville amie des abeilles . Pour ce faire, il faudrait cependant agir, en poussant notamment la population à mettre fin à l’élimination des pissenlits pour des raisons esthétiques. Ces fleurs représentent parfois la seule source de nourriture pour les pollinisateurs au printemps.

Une campagne publicitaire actuellement bien visible à Sherbrooke promeut cependant d’ éliminer les pissenlits , au grand désarroi d'Elizabeth Cazeault.

En voyant des affiches comme ça, je me demande si on ne régresse pas un peu dans les démarches qu’on essaie de poser , soupire-t-elle.

La propriétaire de la miellerie Lune de miel, qui effectue de la sensibilisation sur les pollinisateurs depuis 40 ans, déplore aussi cette campagne de publicité. Elle rappelle que les pollinisateurs sont essentiels aux jardins.

« Je trouve ça très désolant [...] Si on n’a plus d’insectes pour polliniser nos jardins, on a un choix à faire. Soit on a de la nourriture dans nos assiettes, ou on a une belle terrasse verte. »