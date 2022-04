Une avocate a eu des contacts intimes avec son client, un terroriste

On fait aussi de l’information en format collation.

Une décision du tribunal du Barreau de l'Ontario rendue en février a imposé une suspension rétroactive de deux mois à Me Rishma Gupta. De plus, le tribunal a jugé qu'elle n'avait pas besoin de sanctions supplémentaires.

Entre autres, son client caressait et tenait sa main lors d’entretiens en prison, selon la décision. Elle a aussi caressé la cuisse de son client.

Son client, Pamir Hakimzadah, a quitté le Canada pour tenter de rejoindre des militants de Daech combattant en Syrie.

Une faute grave

Le non-respect par Me Gupta des politiques de l'établissement correctionnel constitue une faute grave. L'établissement d'une relation intime non professionnelle avec un client peut être (et était) problématique pour un certain nombre de raisons , peut-on lire dans la décision.

Si l'on considère uniquement l'inconduite, une suspension importante est justifiable. En revanche, si l'on considère Me Gupta, sa situation, son histoire personnelle, les conséquences qu'elle a déjà subies de son inconduite, ses efforts de réadaptation ultérieurs et ses remords manifestes, il y a de bonnes raisons de lui infliger une peine beaucoup plus légère.

Me Gupta a également été condamnée à payer 5000 dollars de frais. Elle a jusqu’au 20 juin 2023 pour le faire.

En mai et juin 2018, des gardiens ont constaté que Me Gupta enfreignait les politiques pénitentiaires relatives aux contacts physiques alors qu'elle interagissait avec son client Pamir Hakimzadah au centre de détention de Toronto Sud.

Me Gupta n'a pas répondu aux demandes d’entrevue et son avocat a refusé de faire des commentaires.

Sur vidéo

Les interactions entre Me Gupta et Hakimzadah, enregistrées par les caméras de sécurité de la prison. On dénombre plusieurs incidents.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Son client, Pamir Hakimzadah, a été condamné à 4 ans de prison. (Archives) Photo : (Facebook)

Lors d'un entretien avec son client, Me Gupta s'est abaissée à quatre reprises sous la table d'entretien, un câble de chargement blanc à la main , indique la décision du tribunal. Chaque fois, elle se relevait quelques secondes plus tard, tenant toujours le chargeur à la main.

À trois de ces occasions, elle s'est amusée à pousser contre les jambes de son client, ce qui, elle le reconnaît, était inapproprié.

À la quatrième occasion, elle s'est livrée à un contact intime consensuel bref mais inapproprié avec son client, lorsqu'elle a frotté de sa main l’intérieur du genou habillé [de son client].

À d'autres occasions, à des jours différents, Hakimzadah a été vu en train de tendre, caresser et tenir la main de Me Gupta, peut-on lire dans le document.

En juillet 2018, le surintendant de la prison a porté plainte auprès de la Law Society au sujet de la conduite de Me Gupta, ce qui a déclenché l'enquête.

Celle-ci a promis de cesser d'exercer à partir du 4 septembre 2018, et n'a finalement pas exercé pendant 19 mois.

Me Gupta - qui a passé le barreau en 2014 - a repris la pratique sous la supervision d'un avocat principal en juin 2020, travaillant sous restrictions jusqu'à la publication de la décision du tribunal.

Remords

L'avocate du Barreau, Suzanne Jarvie, avait demandé une suspension de trois mois, tandis que l'avocate de Me Gupta, Nadia Liva, a demandé une réprimande pour sa cliente.

Le fait qu'elle ait enduré tout cela et qu'elle ait le courage et la détermination de reprendre sa pratique est tout à son honneur , peut-on lire dans la décision du tribunal.

Nous avons été émus et impressionnés par ses efforts et sa déclaration [...] qui démontrent de manière puissante le remords, l'acceptation de la responsabilité et la compréhension de l'effet de sa mauvaise conduite.

Sa déclaration était apparemment sincère, émotionnelle et émouvante.

Me Gupta a été retenue par Hakimzadah lorsqu’il a été accusé d’avoir quitté le Canada afin de participer à une activité terroriste en avril 2017.

En mai et juin 2018, elle a passé 60 heures par mois avec Hakimzadah, le temps réparti sur 15 visites, chacune d'une durée de trois à quatre heures.

Selon la décision du tribunal, elle avait peur de rejeter les gestes et les contacts physiques de son client , car elle craignait de le perdre.

Une psychiatre légiste, la Dre Lisa Ramshaw, a déclaré au tribunal qu'il y avait une tension sexuelle évidente entre [Me] Gupta et [son] client au fil du temps .

Prise en compte des antécédents

Le tribunal a également pris en compte les antécédents de Me Gupta, notant qu'elle a assumé le rôle de cheffe de famille à l'adolescence après que certains membres de sa famille ont été accusés. Elle a également lutté contre des troubles alimentaires et a été abusée sexuellement pendant plusieurs années à cette époque.

En 2018, elle était également confrontée à des changements importants dans sa vie personnelle. Elle avait quitté son cabinet d'avocats pour se lancer en solo et son mariage de près de 20 ans battait de l'aile. Elle s'est depuis réconciliée avec son mari.

Sans excuser sa conduite, l'histoire familiale de Me Gupta, sa situation conjugale et sa situation au sein de son cabinet fournissent un contexte pertinent pour sa mauvaise conduite en mai et juin 2018 , a déclaré le tribunal.

La psychothérapeute Dorothy Ratusny a évalué que Me Gupta. Selon elle, elle présente des symptômes de stress post-traumatique, qui ont persisté tout au long de sa vie adulte et qui ont été débilitants en 2018 .

Elle a également noté que Me Gupta présentait des symptômes de trouble dépressif persistant, notamment de la tristesse, du désespoir, une faible estime de soi, des difficultés à se concentrer et à prendre des décisions quotidiennes (spécifiquement dans sa vie personnelle) .

