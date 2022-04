Des stationnements seront réservés aux vétérans dans les centres-villes de Jonquière

Un stationnement sera réservé aux vétérans dans chacun des centres-villes, dans les secteurs de Jonquière, Kénogami et Arvida.

Les pancartes de stationnement sont en production pour les secteurs de Kénogami et Jonquière et devraient être installées d’ici deux à trois semaines. Une pancarte sera par la suite installée au Carré Davis, à Arvida.

La demande avait été déposée auprès des élus de Jonquière par la Légion royale canadienne d’Arvida. Ils ont donné leur aval au projet lors de la séance du conseil d’arrondissement qui avait lieu mardi soir à la salle Pierrette-Gaudreault, à Jonquière.

On sait un peu l’histoire qu’il y a entre la Légion canadienne, puis toute l’histoire du secteur Arvida au niveau de la Seconde Guerre mondiale. La légion est très très présente dans nos arrondissements , a indiqué le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, en entrevue.

Il précise que plusieurs villes de la province ont déjà accepté de réserver des cases de stationnement pour les vétérans. C’est un moindre mal pour tous les efforts qu’ils ont fait dans leur carrière militaire , a-t-il souligné.

Celui qui est également conseiller municipal dans le district 5, à Arvida, mentionne que les liens entre l’organisme et la communauté sont forts, alors que des oriflammes en hommage à des vétérans saguenéens ont été installées au centre-ville d’Arvida dans les dernières années.

Une nouvelle place commémorative, le parc des Vétérans, où un canon antiaérien est mis en valeur, a également été inaugurée en septembre 2020.

Aucune réglementation ne sera liée aux trois cases de stationnement réservées aux vétérans, précise Carl Dufour. Il s’agit plutôt d’une priorité donnée aux anciens militaires. Les policiers ne pourront donc pas par exemple remettre de contravention aux personnes qui s’y stationnent et qui ne sont pas des vétérans.

D’autres cases réservées aux vétérans pourraient s’ajouter à Chicoutimi et à La Baie, alors que des démarches ont été entamées par la Légion canadienne de Chicoutimi, a-t-il ajouté.

Achalandage important au Norvégien

Par ailleurs, lors de la séance, le conseiller du secteur de Lac-Kénogami, Jimmy Bouchard, a mentionné que le centre de plein air Le Norvégien avait enregistré 23 000 passages cet hiver.

L'été dernier, plus de 16 000 passages avaient été enregistrés. Il s’agissait du premier été où les passages étaient comptabilisés par le centre situé dans le chemin Saint-Benoît.

C’est un produit d’appel touristique pour l’arrondissement qui est incroyable, on a de plus en plus de gens de l’extérieur qui viennent utiliser les services et les infrastructures du centre , a-t-il souligné.

Le centre souhaite d’ailleurs développer une nouvelle offre pour attirer les adeptes de vélo de route tout-terrain (gravel bike), a-t-il indiqué.

Le Norvégien, situé à Jonquière, est un centre apprécié par les fondeurs. Photo : Radio-Canada

Les élus de Jonquière ont assisté mardi matin à une présentation sur le centre quatre saisons qui est accessible aux amateurs de ski de fond, de raquette, de vélo à pneus surdimensionnés, de vélo de montagne, de course et de randonnée pédestre.