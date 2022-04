Direction du PCC : l’ex-ministre Serge Simard appuie son ancien chef Jean Charest

L'ancien député libéral provincial de Dubuc, Serge Simard, appuie Jean Charest dans la course au leadership du Parti conservateur du Canada.

Alors que Jean Charest était premier ministre du Québec, Serge Simard avait agi comme ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune de 2008 à 2012. Il souhaite maintenant voir son ancien chef devenir premier ministre du Canada.

Un comité d'appui est en formation dans la région pour recruter de nouveaux membres du parti.

En plus du député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, le comité comprend deux candidats à la dernière course à la mairie de Saguenay, soit le médecin Dominic Gagnon, qui s’était désisté avant le vote, et l'ex-mairesse de Saint-David-de-Falardeau, Catherine Morissette. Serge Simard était également candidat à cette occasion.

L’ancien député de Dubuc soutient que Jean Charest a toujours été favorable au développement de la région.

Moi j’ai travaillé avec Jean Charest. Jean Charest c’est un homme qui a toujours cru aux régions, c’est un homme qui travaille pour les régions. Dans le temps où j’ai travaillé avec, je n’ai jamais eu de misère à faire accepter mes dossiers au gouvernement de Jean Charest. Pourquoi? Parce qu’il croyait aux régions , a plaidé celui qui a aussi été conseiller municipal à La Baie.

Le député Richard Martel avait publié sur sa page Facebook une vidéo en compagnie de Jean Charest. Photo : Facebook/Richard Martel (capture d'écran)

Richard Martel avait annoncé son appui à la fin du mois de mars. L'élection du nouveau chef du PCC aura lieu le 10 septembre.

Avec des informations de Michel Gaudreau