Le sport, autre terrain de jeu des jetons non fongibles

Un dunk de la vedette du basketball LeBron James vendu à plus de 250 000 dollars canadiens, une carte Kylian Mbappé partie à près de 70 000 dollars… Les jetons non fongibles (JNF) investissent le monde du sport par le biais de différents athlètes de haut niveau, ou de figures majeures du milieu.

Un JNF est un certificat d'authenticité numérique infalsifiable, dont la propriété est traçable, grâce à la technologie de la chaîne de blocs (blockchain). Concrètement, il s'agit d'un contrat, dont les règles sont définies par du code informatique, reposant sur un objet virtuel ou réel.

Ces règles peuvent limiter le nombre d'exemplaires disponibles à la vente, autoriser une réédition , ou organiser un système de droits d'auteur permettant de rétribuer la créatrice ou le créateur original d'une œuvre lors de chaque transaction.

Il s'agit d'un nouveau type d'actif numérique très spéculatif, à l'instar des cryptomonnaies.

Posséder un JNF permet aussi d'appartenir à une communauté et donne parfois accès à des événements physiques comme des conférences, des matchs de soccer ou des rencontres avec des joueuses et joueurs professionnels.

Ce sont surtout les personnes détentrices de droits, les équipes et, parfois, des athlètes qui s'aventurent dans cette technologie, explique Magali Tézenas du Montcel, déléguée générale de Sporsora, association interprofessionnelle opérant dans le développement de l'économie du sport.

Posséder des faits saillants

Seuls les sports avec suffisamment d'audience se sont lancés, tels que le soccer, le rugby, le basketball, le tennis ou encore le cyclisme, avec des cartes à collectionner et utilisables en ligue fantasy, ou encore des instants de sport à acquérir.

Des leaders importants de cette nouvelle technologie comme Sorare, une jeune entreprise française valorisée à 4,7 milliards de dollars canadiens qui commercialise des vignettes de soccer virtuelles, sont apparus dans le domaine du sport par le biais de ces biens numériques.

Les JNF permettent de créer une source de revenus supplémentaire pour ces acteurs, tout en renforçant les liens entre les fans et leurs athlètes ou équipes préférées, analyse Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams et depuis peu de Simona Halep.

Le Parisien de 51 ans a récemment lancé la collection The Coach, liant 500 biens numériques à des expériences dans la vie réelle, au coût de 630 dollars canadiens l'unité.

Ils peuvent en effet être revendus sur le marché secondaire et les équipes peuvent toucher des commissions à chaque transaction en commercialisant la propriété intellectuelle , explique Thibaut Predhomme, directeur adjoint de Sorare, sans révéler la valeur de ces montants.

Il s'agit aussi d'une nouvelle opportunité pour le monde sportif dans une période de crise économique liée à la pandémie de COVID-19, ajoute Magali Tézenas du Montcel.

Ce côté virtuel permet aussi d'engager des fans éloignés géographiquement de l’équipe , d'accentuer cette relation ou d'aller en chercher de nouveaux, précise-t-elle.

Je suis devenu incollable sur le soccer japonais , raconte Alexandre Hourcade, joueur Sorare, qui envisage d'acheter un maillot d'une équipe de la J-League après avoir découvert ce championnat en un mois de jeu.

Des possessions tangibles

Ce lien, observe Patrick Mouratoglou, est encore plus fort lorsque les JNF possèdent une partie physique comme ceux de la collection The Coach, où les acquéreurs deviennent partenaires et peuvent assister à des conférences, recevoir des objets dédicacés de joueurs, avoir des séances d’entraînement...

Les JNF sont enfin utilisés comme vecteurs pour renouveler la base de spectateurs et spectatrices comme dans le tennis où elle est très âgée. Il est donc vital d'aller chercher des jeunes et ces nouvelles technologies peuvent ouvrir des portes intéressantes , conclut-il.

Deux types de profils s'intéressent aux JNF, expose Magali Tézenas Du Montcel : des personnes qui aiment collectionner des items sportifs, et des adeptes de la spéculation qui n'ont aucun attachement au sport mais espèrent réaliser un profit à la revente.

Ces deux types de personnalités ont généralement entre 25 et 35 ans et sont majoritairement des hommes , situés partout dans le monde avec un pouvoir d'achat certain et un intérêt pour ces nouvelles technologies , précise-t-elle.

Je m'y suis penché quand j'ai vu la possibilité de gagner de l'argent tout en étant fan de soccer , témoigne Alexandre Hourcade, ingénieur informatique de 25 ans, qui a investi 800 euros (1010 dollars canadiens) dans des JNF, dont la valeur est désormais de 900 euros (1140 dollars canadiens).