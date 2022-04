Une tournée dans les écoles pour initier au tennis et aux saines habitudes de vie

Des élèves de trois écoles primaires du Saguenay ont la chance de se familiariser avec les rudiments du tennis, cette semaine. La Tournée nutri-tennis de Tennis Québec vient à la rencontre des jeunes dans le but de leur donner la piqûre pour le sport et promouvoir de saines habitudes de vie.

Hauts comme trois pommes, les élèves de l’école Sainte-Bernadette, à Chicoutimi, se frottent à un sport nouveau : le tennis. Raquette en main, ils font bondir des balles de mousse de l’autre côté d’un filet adapté à leur taille.

Les autres écoles visitées à Saguenay seront Notre-Dame-du-Sourire et des Quatre-Vents.

Des entraîneurs de Tennis Québec offrent des séances d'initiation dans trois écoles de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Avec la Tournée nutri-tennis, qui s’arrête dans une quarantaine d’écoles du Québec, Marc-Olivier Lavallée, qui est entraîneur certifié au sein de Tennis Québec veut initier le plus d’enfants possible au bonheur que procure son sport.

On essaie de promouvoir la pratique du tennis à travers les écoles et d’adapter une vie saine en pratiquant un sport qui peut peut-être accrocher certains élèves. Naturellement, après ça, on va pouvoir les orienter vers des cours dans leur région qui sont offerts par les municipalités et par les clubs , a-t-il indiqué.

L'animateur de la Tournée nutri-tennis, Marc-Olivier Lavallée, donne des trucs à une élève. Photo : Radio-Canada / Katya Damour

Initier les enfants à ce sport demeure la mission première de la Tournée nutri-tennis, menée en partenariat avec des experts en nutrition des Producteurs laitiers du Canada. Mais il n’y a pas que les bambins qui en tirent profit.

L’enseignante en éducation physique Joyce Lavoie, qui n’est pas une adepte, a bien l’intention de saisir la balle au bond. Le passage de la tournée dans son école lui permettra de mieux manier la raquette et de transmettre ses nouvelles connaissances aux élèves en éducation physique.

L'enseignante en éducation physique à l'école Sainte-Bernadette, Joyce Lavoie. Photo : Radio-Canada / Katya Damour

Je vais apprendre. Oui, j’apprends. J’ai pris des notes, j’ai noté tous les éducatifs, la façon dont il s’y prenait. C’est ça qui est important, parce que quand tu n’es pas bon dans quelque chose, il faut être capable de le transmettre par la suite , a-t-elle partagé.

L'élève de première année, Élise, donne son avis sur les activités de la Tournée nutri-tennis. Photo : Radio-Canada / Katya Damour

Les jeunes s’amusent

Dans le gymnase de l’école Sainte-Bernadette, l’intérêt pour le sport est manifeste. Des élèves de première année sont animés et intéressés par le sport.

J’aime frapper des coups et j’aime ça marquer des points , a commenté le jeune Grégoire.

J’aime beaucoup quand je lance ma balle parce que je suis bonne, parce qu’à un moment donné, j’étais avec Grégoire et on a marqué beaucoup de points ensemble , a ajouté son amie Aurélie.

L'animateur de la tournée, Marc-Olivier Lavallée, explique les ateliers aux enfants. Photo : Radio-Canada / Katya Damour

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon