Le vélo électrique toujours plus populaire à Whitehorse

Entre l’augmentation du prix de l’essence et la volonté d'un moyen de transport plus écologique, le vélo électrique est une solution de rechange qui connaît un franc succès à Whitehorse. Dans le cadre de sa stratégie en matière d’écologie, le Yukon encourage ses habitants à investir dans des vélos électriques en offrant un rabais à l’achat.

En plus de la considération écologique, c’est sûr que le prix de l’essence a toujours été un facteur et qu’il l’est de plus en plus, affirme Fabien Florentin, le gérant du magasin Cycle Sports, à Whitehorse.

Il a vu une augmentation de l'intérêt des gens pour les vélos électriques depuis le début de la guerre en Ukraine, mais souligne que l'intérêt n'est pas nouveau.

Le projet Notre avenir propre du gouvernement datant de septembre 2020 comprend un programme de rabais sur l’achat de moyens de transport électriques dont les vélos.

Un remboursement de 25 % du prix d'achat jusqu'à un maximum de 750 ou 1500 dollars est offert selon le type de vélo.

En décembre 2021, 420 Yukonnais avaient profité du rabais, selon les données du territoire.

Fabien Florentin croit que cet incitatif a énormément aidé au début, surtout la première année, mais ce n’était qu’une question de temps avant de voir le phénomène arriver au territoire. Les vélos électriques étaient déjà très populaires en Europe depuis plusieurs années et on voit généralement les tendances venir vers nous avec un peu de retard , explique-t-il.

Les hivers yukonnais ne facilitent pas la vie des cyclistes à Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Spencer Edelman du commerce Listers Motor Sports de Whitehorse affirme avoir vendu une centaine de vélos électriques entre mars 2021 et mars 2022. Il estime aussi que l’incitatif du gouvernement a permis aux gens de prendre conscience que l'E-biking existe , mais ce n’est pas qu’un truc yukonnais , ajoute-t-il.

Chaque province a maintenant sa marque de bicyclettes électriques , explique-t-il, et tout ne repose donc pas seulement sur la mesure incitative du gouvernement, c’est plutôt le signe d’un marché en évolution, qui ne cesse de croître au Canada ces dernières années.

« On voit un intérêt plus prononcé pour ce qu’on appelle les vélos cargo qui permettent d’amener les enfants à l'école, à la garderie, d’aller au travail, d’aller faire leurs courses… en fait les vélos que l’on utilise comme une voiture. » — Une citation de Fabien Florentin, ICycle Sports

Avec le retour des beaux jours, la demande est toujours forte et pour Fabien Florentin, elle ne va pas se stabiliser tout de suite. Ce que l’on voit en ce début de saison, sur le mois de mars, c’est que la demande est toujours très forte et plus forte qu’elle ne l’était l’année dernière à la même époque.

Cela ne signifie pas pour autant que le marché du transport motorisé récréatif va disparaître, selon le vendeur de Listers Motor Sports. Nous vivons au Yukon , rappelle-t-il, les gens veulent toujours leur quatre roues, leurs véhicules hors route, le vélo électrique est peut-être un moyen supplémentaire de se déplacer, mais nous ne voyons pas encore les gens quitter le marché du véhicule hors route .

La sécurité sur les routes est essentielle à l’essor du vélo à Whitehorse

Électrique ou pas, la sécurité à vélo est l’un des points qui comptent pour pousser les Yukonnais à monter en selle. Un problème soulevé depuis de nombreuses années et dont la mairesse de Whitehorse, Laura Cabott, est au fait. Elle dit constater la croissance et le succès du vélo en ville, ce qui la réjouit, mais affirme que la Ville doit soutenir ce mouvement.

« J'espère voir plus de gens utiliser le vélo pour se déplacer dans la ville, mais pour cela il faut que nous fournissions l’infrastructure nécessaire pour s’assurer que cela soit sécuritaire pour les gens. C’est pourquoi nous construisons nos routes en fonction de ça, qu’il y ait une place pour les cyclistes. » — Une citation de Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

Pour se faire, elle explique que plusieurs choix existent et que Whitehorse a fait un choix coûteux avec la création de voies dédiées aux cyclistes qui leur permettent de ne pas avoir à se mêler au trafic routier . Ce modèle va être mis en place sur la section de route entre Two Mile Hill et le bord du fleuve.”